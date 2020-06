Kelly Weekers vertelt openhartig haar bijzondere bevallingsverhaal

Vorige week beviel Kelly Weekers van dochtertje Georgie. Nu deelt ze op Instagram haar bevallingsverhaal.

Wat deze bevalling extra bijzonder maakte? Het ging razend snel!

“Georgie Anne Marie Ewbank. Thuis geboren op 12 juni om 12.45 uur. De hele dag knuffelen, zó blij dat onze Georgie er is”, zo kondigde Kelly vorige week op Instagram aan dat zij en haar man John Ewbank een dochtertje mochten verwelkomen. Baby Georgie komt in een warm nest terecht. Samen hebben John en Kelly al een dochter: Scottie (3). John heeft uit zijn eerdere huwelijk met Vivian Reijs ook een dochter, Day (15).

Plop

Nu deelt Kelly op Instagram een foto van haar toen nog zwangere buik. Hierbij vertelt ze hoe haar bevalling verliep. En dat is een bijzonder verhaal. “Vorige week lag ik in bad toen ik om te 12.05 uur een ‘plop’ voelde en me afvroeg of dat mijn vliezen waren die braken”, begint Kelly haar verhaal.

40 minuten

De bevalling ging razend snel, vertelt de blondine: “Om een al kort verhaal nog korter te maken: tot onze grote verrassing lag nog geen 40 minuten later, om 12.45 uur, Georgie op mijn borst in onze slaapkamer.”

Meidengezin

Kelly geniet onwijs van haar grote gezin: “Je kind mogen dragen is het meest bijzondere ooit en ik zal dat gevoel zeker gaan missen, maar wat is het heerlijk al mijn meiden nu al een week om me heen mogen te hebben”.

Herkenning

Haar volgers reageren vol bewondering op Kelly’s verhaal. Ook vinden veel vrouwen het bevallingsverhaal herkenbaar. Vooral het ‘plop’ gevoel dat Kelly omschreef, herkennen haar volgers. “Mijn tweede kwam ook heel snel na de ‘plop'”, schrijft een van haar volgers. “Ik herken het ‘plop’ gevoel. Once you ‘plop’, you can’t stop”, schrijft een ander.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress