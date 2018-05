Kelly Weekers openhartig over haar verleden als model

Kelly Weekers (28), de vriendin van muziekproducent John Ewbank (49), doet op Instagram een boekje open over haar verleden als model. “Toen ik modellenwerk deed zag ik vooral wat ik niet had. Niet de juiste maten, niet de juiste look en niet het juiste loopje.”

Onzeker

Op dit moment is Kelly dolgelukkig met haar partner John en hun dochtertje Scottie. Ze werkt als psycholoog, heeft meerdere gezondheidsboeken geschreven en is regelmatig bij RTL Boulevard te zien als expert van haar psychologische kunde. Maar vroeger zat ze wat minder goed in haar vel. Ze werd erg onzeker door de harde modellenwereld en daar blikt ze op terug met een foto op Instagram.

Oude foto

“Ik kwam een foto tegen in de ‘oude doos’ en dat deed me terugdenken aan mijn modellenjaren. En hoe ik toen helemaal niet zo lekker in mijn vel zat”, schrijft ze bij de foto. “Toen ik modellenwerk deed zag ik vooral wat ik niet had. Niet de juiste maten, niet de juiste look, niet het juiste loopje, niet die boeking, alles niet, niet, niet.” Terwijl ze eigenlijk van nature vrij zelfverzekerd was, maar dat vervaagde snel in die tijd.

Falen

Ze zocht de oplossing voor haar onzekerheid buiten haarzelf, maar dat bleek het beste recept te zijn om keihard te falen, geeft ze toe. “Inmiddels ben ik veel zelfbewuster en weet ik waar ik goed in ben en waar ik niks van bak. En dat er altijd mensen zullen zijn die mij niet leuk vinden. En het fijne is, ik vind dat helemaal oké! Omdat ik weet dat het het belangrijkste is wat IK van mezelf vind, niet een ander.”

Geloven

Met deze mooie tekst wil ze anderen aangeven voor zichzelf op te komen. Iedereen moet stoppen met denken dat iedereen in je zou moeten geloven. “Dat hoeven ze helemaal niet. Het is jouw taak om in jezelf te geloven.” En gelijk heb je, Kelly!

