Kelly Weekers blikt met grappige opmerking terug op carrière John Ewbank

Maandag mocht componist en tekstschrijver John Ewbank tijdens de Buma Awards een oeuvreprijs in ontvangst nemen. Een mooie prijs, waar ook zijn vriendin Kelly Weekers erg trots op is.

Op Instagram deelt Kelly een mooie foto samen met haar liefde John Ewbank op de rode loper van de awardshow. Bij de foto schrijft ze: “John won gisteren de Lifetime Achievement Award voor de stempel die hij drukte op de Nederlandse muziekindustrie. Wat een prestatie, zó trots!”.

Leeftijdsverschil

Kelly (29) en John (50) schelen ruim 20 jaar, dus John was al een tijd in de muziekwereld aan het werk voordat Kelly voor het eerst zijn nummers hoorde. Daar grapt ze zelf over: “Al in 1992 scoorde hij zijn eerste nummer 1-hit en ik kan me inderdaad herinneren dat het mijn favo dansnummer was op de peuterspeelzaal.” Veel mensen kunnen dat grapje wel waarderen en feliciteren John onder de foto met zijn prijs.

Bron: Instagram. Beeld: ANP