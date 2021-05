Kensington Palace trakteert op nieuwe foto van jarige prinses Charlotte

Als je zin hebt in een beetje pit in je seksleven, dan is het een idee om eens het bed in te duiken met één van deze drie sterrenbeelden. Volgens de sterren zorgen juist deze sterrenbeelden voor flink wat passie tussen de lakens.

Zit jouw sterrenbeeld hiertussen?

Advertentie

De sterren hebben niet alleen iets te vertellen over ons gedrag en karakter, maar ook ons seksleven staat hier al (een soort van) uitgeschreven. Net als dat karaktereigenschappen per sterrenbeeld flink verschillend kunnen zijn, zijn sommige sterrenbeelden betere minnaars dan andere. Als je zin hebt om je seksleven een beetje op te spicen, kies dan voor een bedpartner met een van deze sterrenbeelden. Dan zit je gegarandeerd goed.

Waterman

De charismatische en creatieve Waterman weet wel wat-ie moet doen in bed. Omdat Watermannen vooral naar hun partner kijken en hun behoeften serieus nemen, zul je je al snel op je gemak voelen bij een van hen. De Waterman legt zijn of haar partner maar al te graag in de watten en daarvoor legt dit teken zijn eigen verlangens opzij totdat de andere persoon tevreden is. En om de ander tevreden te maken, daar weet hij of zij wel raadt mee.