GTST-fans opgelet: zó ziet kerst er dit jaar uit in Meerdijk

Over een paar dagen is het kerst en dat laten ze in Meerdijk natuurlijk ook niet zonder een feestje aan zich voorbij gaan. In ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ wordt elk jaar goed kerst gevierd en dat ziet er dit jaar zo uit.

Maandag en dinsdag is GTST gewoon te zien op televisie, ook al zitten veel mensen dan misschien aan het kerstdiner. Wat er precies gaat gebeuren weten we niet, maar op Instagram zijn wel alvast de eerste beelden gedeeld.

Klik op het pijltje in de foto om meer beelden te zien:



Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: Instagram.