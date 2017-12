Meer kerst dan bij Patty Brard in huis ga je het niet krijgen dit jaar

Op Ibiza mag de zon dan wel schijnen, ook daar is de kerstgekte in volle gang. Althans bij ‘casa Patty Brard’, want zij heeft zo te zien alle versiering die op het eiland te vinden was bij haar thuis neergezet.

En het is nog niet eens af… “Bijna klaar”, schrijft ze bij het filmpje op Instagram. En: “Ik sla door, ik weet het, maar ik word hier zo gelukkig van.”

Ach, dat snappen we best als we het zo zien!

Wat is het toch een topper die Patty.

De boom stond trouwens al op 5 november, als we haar Instagram mogen geloven.

Wij zouden hetzelfde doen als het er buiten de deur totaal niet ‘kerstig’ uitziet…

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress