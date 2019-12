Zó zien de kerstbomen van de BN'ers er dit jaar uit

Ook BN’ers versieren hun kerstboom met allerlei tierelantijntjes. In huispak, kersttrui, of juist opgedoft à la Sylvie Meis.

Zo’n gezellige kerstboom is natuurlijk hét perfecte plaatje voor Instagram. Wij krijgen er in ieder geval een instant kerstgevoel van.

Advertentie

Roos Schlikker

Waar bij de meesten thuis de kat vaak ín de kerstboom hangt, ligt die van Roos er knus onder.

Fred van Leer

Een gouden of zilveren kerstboom? Fred doet daar niet aan mee, hoor. Oranje, blauwe, geel en vóóral roze.

Jim Bakkum

Jim en Bettina hadden dit jaar hulp van hun zoontje en dochtertje. Lief!

Lisa Vol

Liza Sips

In een kersttrui! Hoe leuk! En dat ook nog eens voor het goede doel.

Katja Schuurman

Katja is nu al de cadeautjes aan het úitpakken. Alleen zit de vork anders in de steel: ze gaan deze namelijk géven. De cadeaus gemaakt door vrouwen in ontwikkelingslanden.

Xelly Cabau van Kasbergen

Kerstballen voor in de boom? De styliste vindt dat ze ook prima als oorbellen dienen. Als zij het zegt…

Nick Schilder

Dat Nick en zijn gezin van Kerstmis houden, dat weten we. Zijn vrouw Kirsten houdt ons namelijk goed op de hoogte van haar voorbereidingen met haar vlogs voor Libelle TV. De kerstboom zegt genoeg over alle bombarie in de maand december.

Zo legden we een aantal pittige stellingen over kerst aan Nick Schilder en zijn vrouw Kirsten voor. Gaan ze liever gourmetten of kiezen ze voor een vijfgangendiner? En gaan ze voor de foute kersttrui of een echte feestoutfit?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: iStock, Instagram