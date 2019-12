De kerstboom van William en Kate staat al in Kensington Palace

William en Kate zijn er lekker vroeg bij dit jaar. De kerstboom in Kensington Palace staat al en er liggen ook al cadeautjes voor de kinderen onder.

Roger Brill is eigenaar van een bijzondere boerderij, waar hij in december ook kerstbomen verkoopt. Kate was woensdag op de boerderij om kinderen te helpen met het uitzoeken van een boom. Roger vertelt aan Hello magazine hoe dit eraan toe ging én hij onthult wat Kate hem vertelde over haar boom.

Nordmann

Zo vertelde Kate hem dat ze een Nordmann-spar hebben op Kensington Palace en dat deze helemaal niet uitvalt. De cadeautjes voor prins George, prinses Charlotte en prins Louis liggen er al onder. Brill: “We hebben gepraat over hoe lang ik deze boerderij al run en ze vroeg me over verschillende soorten kerstbomen.”

Kerstgedachte

Tijdens haar bezoek op de boerderij sprak Kate over hoe dierbaar Kerst voor haar is en dat zij vindt dat het niet allemaal om cadeautjes moet draaien. Mensen vergeten vaak de ware kerstgedachte. “Veel mensen ervaren druk, omdat kerst altijd zo perfect moet zijn”, aldus Kate.

De cadeautjes die onder de boom liggen, worden niet op eerste kerstdag uitgepakt. Wij leggen je uit waarom:





Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP