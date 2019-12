Zó ziet de kerstboom van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary eruit

De Kerst nadert met rasse schreden, en dus hebben de meeste mensen hun kerstboom al opgetuigd. Zo is ook het geval in de meeste koningshuizen. De kerstboom van de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary is ook alweer voorzien van prachtige ornamenten, blijkt uit een feestelijk Facebookbericht.

De Deense koninklijke familie luidt de feestmaand op een familiare manier in.

Kerstboom

Kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary stapten op 14 mei 2004 in het huwelijksbootje. Het immer klassiek koningspaar heeft samen 4 kinderen gekregen: Christian, Isabella, Vincent en Josephine. Om zich alvast voor te bereiden op de naderende kerstdagen, hebben ze met de hele familie hun kerstboom van versiering voorzien.

Kerstwens

Dit is te zien in een video die het koningspaar op hun officiële Facebookpagina plaatst. De beelden laten zien hoe kroonprins Frederik met zijn gezin de grote kerstboom, die in de koninklijke stallen achter paleis Christiansborg staat, optuigt met lichtjes en kerstballen.

Met de video wenst het Deense paar iedereen een vrolijk kerstfeest. Hieronder kun je de sfeervolle kerstgroet van de Deense koninklijke familie bekijken.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: Brunopress