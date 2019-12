Zóveel ongedierte zit er in een echte kerstboom

Als je een kerstboom in huis haalt, krijg je er gratis wat ongedierte bij. En niet een beetje: volgens een Deense onderzoeker zitten er in de gemiddelde boom, niet schrikken: 25.000 kriebelige beestjes.

Nog meer slecht nieuws: omdat de meeste beestjes in het hout of de strooisellaag van de boom leven, kun je niet voorkomen dat je ze in huis haalt. Klein voordeel: je ziet ze toch niet. Wat niet weet, wat niet deert. De beestjes doen geen kwaad, maar zijn wel lastig als je allergisch bent.

RTV Noord-Holland schakelde bioloog Bas Difize in om de kerstboom te ontleden. Dit is wat hij vond:

Spinnen

Voor spinnen is de kerstboom een feestje. Controleer de boom van tevoren dus even op kruisspinnen om de rust in huis te bewaren. Springstaartjes

Inderdaad: deze beestjes kunnen springen. Ze hebben 6 poten en kunnen door de 2 aanhangsels aan hun achterlijf tot wel 8 centimeter ver springen. Mijten

Heel veel mensen zijn hier allergisch voor. Huisstofmijt is hetzelfde als gewone mijt. Maar goed, als je bedenkt dat mijt ook in je matras zit, valt de kerstboom nog wel mee… Wantsen

Ze zitten niet alleen in je bed, maar ook in de kerstboom. Bladluis

Deze had je misschien al wel aan zien komen: de bladluis. Ze zuigen het sap uit de boom en zijn met héél veel tegelijkertijd op dezelfde plek.

Heb je nou helemaal geen zin in al dat onaangekondigde bezoek? Schud dan de kerstboom uit voordat je hem over de drempel het huis in sleept. Of koop een kunstboom.

Kerstboom gekocht? Tuinvlogger Loes legt je uit hoe je die zo lang mogelijk mooi houdt:

Bron: Metronieuws, RTV Noord-Holland. Beeld: iStock