Zo is de koninklijke kerstboom bij Paleis Noordeinde dit jaar versierd

Ook Willem-Alexander en Máxima zitten al helemaal in de kerstsferen. De kerstboom op Paleis Noordeinde is vandaag namelijk opgezet. Op Twitter plaatst het koningshuis een video waarop de versierde boom te aanschouwen is.

En hij ziet er weer prachtig uit.

Kerstboom op Paleis Noordeinde

In Den Haag kwam afgelopen vrijdag de kerstboom al binnen. Het gevaarte van maar liefst 13 meter werd op zondag, de eerste adventzondag, versierd. Inmiddels is de kerstboom helemaal opgetuigd en stralen de lichtjes van de boom op het plein.

Video

Op Twitter plaatst het koningshuis een video van de boom. Hierop is te zien hoe de enorme boom binnenkomt en versierd wordt. “Bij Paleis Noordeinde staat een versierde kerstboom van 13 meter hoog. De boom wordt vanaf vandaag, de eerste adventszondag, verlicht door duizenden ledlampjes”, staat er bij de video geschreven. En op de video is het eindresultaat van de versierde kerstboom te zien.