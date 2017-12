Verbazing om het kerstcadeau dat Queen Elizabeth dit jaar aan haar personeel geeft

Queen Elizabeth trakteert haar 1.500 personeelsleden elk jaar op een kerstcadeau. Maar dit keer houdt ze de hand wat meer op de knip. En daar wordt verbaasd op gereageerd in de Britse media.

Het moet maar eens wat minder luxe, moet de koningin gedacht hebben.

Goedkope(re) kerstpudding

Ieder jaar krijgt het personeel van de paleizen, koninklijke post en koninklijke veiligheidsdienst een riante kerstpudding van het chique warenhuis Harrods of de koninklijke bakkerij Fortnum & Mason cadeau. Een traditie waarmee Elizabeths vader, George V, begon en die Elizabeth in ere houdt. Maar dit jaar komt die kerstpudding gewoon uit de schappen van supermarkt Tesco.

Britse Jumbo

Britse media reageren verbaasd op de bezuiniging van de Queen. Tesco is namelijk een beetje de Britse versie van de Jumbo, en dus best goedkoop – al helemaal voor koninklijke begrippen. De kerstpudding van de Tesco kost 5 pond (zo’n € 5,60) per stuk.

Kerstkaart

Naast de kerstpudding krijgt al het personeel ook een kerstkaart van Elizabeth en haar man, prins Philip. En voor de echte veteranen, die al járen in dienst zijn van het Britse koningshuis, zijn er ook vouchers.

Ook de kerstpudding van Tesco inslaan of naar Queen Elizabeth zwaaien bij Buckingham Palace? Met Libelle boek je voordelig een stedentrip naar Londen:

3-daagse stedentrip naar Londen Vanaf € 99,- Boeken!

Bron: The Independent. Beeld: ANP