Hier is-ie dan: de allerschattigste kerstcommercial van dit jaar

De grootste kerstfans in Engeland kijken er elk jaar naar uit: de kerstcommercial van warenhuis John Lewis.

Het warenhuis krijgt het elk jaar weer voor elkaar om een ontroerende commercial te maken. Zo ook dit jaar weer. Pak de tissues er maar alvast bij voor het verhaal over de 7-jarige Joe en zijn vriendje Moz the Monster. In eerste instantie is het jongetje doodsbang voor het monster, maar je raadt het al: ze worden vrienden. Al loopt het helaas niet helemaal goed af…

Click the link in our bio to watch our 2017 Christmas ad #MozTheMonster Een bericht gedeeld door John Lewis (@johnlewisretail) op 9 Nov 2017 om 11:43 PST

Bron en beeld: John Lewis