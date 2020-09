Goed nieuws voor kerstfans: deze kerstmarkten gaan wél door

Alle evenementen waar we begin dit jaar nog naar uitkeken, gingen door alle coronamaatregelen niet door. Festivals, concerten, voorstellingen: ze werden allemaal geannuleerd. Voor de kerstfans is er nu eindelijk weer eens goed nieuws over de kerstmarkten.

De kerstmarkten in de Duitse stad Düsseldorf gaan dit jaar namelijk gewoon door. Ook in andere steden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen mogen de kerstmarkten, die vaak al een maand voor Kerst beginnen, plaatsvinden.

Strenge regels voor kerstmarkten

In Duitsland gelden er ook nog steeds strenge maatregelen en dat geldt dus ook voor deze kerstmarkten. Er zijn minder mensen toegestaan en er moet extra aandacht zijn voor de hygiëne. Daarnaast moet je net als in Nederland ook in de Duitse horeca je gegevens achterlaten.