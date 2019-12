Kerstfeest om nooit te vergeten: baas deelt 10 miljoen aan bonussen uit

Werknemers van een groot makelaarsbedrijf in de Verenigde Staten hebben tijdens hun jaarlijkse kerstfeest de verrassing van hun leven gekregen. De eigenaar van het bedrijf, Edward St. John, verraste zijn 198 werknemers met een bonus van maar liefst 10 miljoen dollar.

De bonus werd op basis van hun dienstjaren onder alle werknemers verdeeld werd.

Rode enveloppe

Op het kerstfeest kreeg elke werknemer een rode enveloppe met daarin met een cheque met zijn/haar individuele bonus. Sommige bedragen liepen op tot meer dan 270.000 dollar (bijna 220.000 euro). “Ik deed mijn envelop open, zag het getal en knipperde een paar keer met mijn ogen omdat ik dacht dat ik het verkeerd gelezen had,” zo vertelt Melissa Alleman, die de loonadministratie van het bedrijf verzorgt. “Het voelde alsof ik eíndelijk mijn eigen ‘Hallmark’ filmmoment beleefde.”

Flinke bonus voor monteur

De bonus van 10 miljoen dollar (8,2 miljoen euro) werd onder de werknemers verdeeld op basis van hun dienstjaren. Hierdoor kreeg een monteur die al 39 jaar in dienst was van het bedrijf uiteindelijk meer geld dan de president van het bedrijf, Larry Maykrantz, die 38 jaar in dienst is. De kleinste bonus was 100 dollar, voor een medewerker die de maandag na het kerstfeest aan zijn nieuwe baan zou beginnen.

Brainstorm

Maykrantz was één van de weinige die vooraf al op de hoogte was van de verrassing. Samen met zijn baas Edward St. John heeft hij maandenlang gebrainstormd over hoe ze konden vieren dat het bedrijf het in 2005 gestelde doel van het beheer van een portfolio van 20 miljoen vierkante meter onroerend goed, eerder deze maand behaald heeft. “We wilden dat dit een grote impact had en we wilden met een groot gebaar ‘dank u’ zeggen voor de mijlpaal die we zojuist bereikt hebben en voor de afgelopen 48 jaar dat ons bedrijf bestaat.”

Bron: ABC News. Beeld: iStock