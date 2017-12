Wat een engeltje: Monique deelt prachtige kerstfoto met baby André

Huize Hazes verkeert al aardig in de kerstsferen. Monique deelt een prachtig kiekje met baby André.

“May the miracle of Christmas fill your heart with joy”, schrijft de trotse mama bij de foto.

Lekker ventje

Monique draagt een wijnrode maxidress, die de foto een echte wauwfactor geeft. Maar de kleine André steelt natuurlijk weer de show: wat is het ventje toch om op te eten.

Tweede kerst

Dit wordt de tweede kerst voor baby André (1), die op 24 oktober 2016 werd geboren. Onlangs maakte hij ook nog eens dolle sneeuwpret mee: samen met zijn vader ging hij sleetje rijden.

