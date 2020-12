De nieuwe kerstserie Kerstgezel.nl kun je toevoegen aan je lijstje met films en series om helemaal in de kerststemming te komen. De serie was donderdagavond voor het eerst op tv en trok maar liefst 1,1 miljoen kijkers. Op scoial media barst het dan ook van de positieve reacties.

Kerstgezel.nl is eer vierdelige serie van Omroep MAX die gaat over Noor Bloem (Juliette van Ardenne). Vlak voor kerst strandt haar relatie. Noor start daarom met vrienden een bureau, genaamd Kerstgezel.nl, om mensen aan gezelschap te helpen rond de feestdagen. Of dat nu naar het verplichte etentje bij schoonfamilie is of voor de bingo in het bejaardentehuis.