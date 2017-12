De kerstkaart van de Zweedse koninklijke familie is nog leuker dan die van William en Kate

De kerstkaarten zijn bij veel mensen de deur al uit en ook de koninklijke families versturen deze week massaal hun kerstwensen. Zo ook de Zweedse koninklijke familie.

De Zweedse koninklijke familie deelde gisteren hun kerstfoto’s op social media. Op de foto’s zie je prinses Victoria en prins Daniël en hun gezin samen thuis rond de kerstboom én in de tuin in de sneeuw. Heel iets anders dan de wat minder spontane foto’s van de Britse koninklijke familie. De familie had duidelijk plezier tijdens deze fotoshoot:

Ook bracht de familie een gezellige kerstvideo naar buiten. Mét sneeuw natuurlijk:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Facebook.