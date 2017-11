Mis 'm niet: dé kerstklassieker 'Home Alone' is dit jaar in de bioscoop te zien

We kennen het heerlijk nostalgische verhaal allemaal wel, met de slimme hoofdrolspeler Kevin (Macaulay Culkin) die met de feestdagen onverhoopt alleen thuis is.

De film ‘Home Alone’ is wereldwijd een kaskraker geweest – en wordt zéker rond de kersttijd nog vaak gekeken. Daarom bedacht bioscoop Pathé dat het wel leuk zou zijn als de kinderen van nu de film eens op groot doek kunnen zien.

Snel gaat het

Daarom wordt de klassieker uit 1990 voor 1 keer in meerdere steden, zoals Utrecht en Amsterdam, weer in de bioscoop uitgezonden. En dat gebeurt op 9 december. Zo kan iedereen weer eens in de bioscoopstoel zien hoe Kevin de inbrekers buiten zijn huis houdt. Inmiddels is de sterspeler, Macaulay dus, al 36 jaar.

Hier kun je je kaartjes vast kopen.

En zó ziet de kindster er tegenwoordig uit:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Pathé. Beeld: ANP