Trijntje Oosterhuis laat op social media glimp van kerstmusical prinses Amalia zien

Dinsdagavond stond prinses Amalia op podium van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag met haar zelfgeschreven musical Het Kerstklooster. De pers was niet welkom, maar op social media zijn wel een aantal beelden van de bijzondere avond te vinden.

Begin dit jaar werd bekend dat prinses Amalia samen met haar schoolgenoot Brent Meelhuysen een musical had geschreven waarin Trijntje Oosterhuis een rol zou spelen. Dinsdagavond was de voorstelling dan eindelijk te zien en daar waren koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en oma María del Carmen Zorreguieta natuurlijk bij aanwezig.

De pers was niet welkom, dus er kwamen na de voorstelling geen beelden naar buiten. De kans dat we ooit beelden van dit debuut van prinses Amalia zullen zien, is dus heel klein, maar door berichten die dinsdagavond op social media werden gedeeld krijgen we een klein beetje een idee hoe de avond eruit zag:





Bron: Nouveau.nl. Beeld: RVD