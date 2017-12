Zóveel kost de kerstoutfit van Meghan Markle

Meghan Markle mag pas nét echt bij de Britse familie horen, aan de officiële kerstfoto’s te zien steelt ze al duidelijk de show. Haar kerstoutfit is dan ook een plaatje.

De afgelopen dagen gaat het in mode- en royaltyland maar over één ding. Want iedereen wil weten: waar komt die kerstoutfit van Meghan vandaan en wat kost het?

Prijskaartjes

Ze schittert in een jas van het merk Sentaler. Helaas voor ons gewone Nederlanders kost die mantel nogal wat: maar liefst 1100 euro om precies te zijn. Het item is nog wel te koop, mocht je alsnog interesse hebben. Het ronde tasje, dat inmiddels ook erg populair is, heet de Medium Pixie Bag en is van het merk Chloé. De accessoire kost ook nog eens ruim 1100 euro. De laarzen zijn iets minder prijzig en zijn van het merk Stuart Weitzman. Je scoort ze voor ongeveer 470 euro. Haar oorbellen van het merk Birks spannen de kroon: die kosten 5.062 euro. Ka-ching. Wat haar opvallende hoedje kost, is ons helaas niet bekend.

Goede moment

Overigens is een alleenstaande moeder ontzettend blij geworden van de kerstpose van de Britse koninklijke familie. Karen Anvil wist het perfecte plaatje te schieten van Meghan met Harry en William en Kate. Haar kiekje krijgt op Twitter al meer dan 76.000 likes. De 39-jarige moeder verdient nu een fijne smak geld met haar foto, die ze precies op het juiste moment maakte. Dat geld gebruikt ze voor de studies van haar dochters.

Hi Everyone! I’m so happy you like the photo! I have been advised to tell everyone that I retain the copyright and anyone who would like to use or share my photo please DM me! Thanks again have a lovely Christmas x pic.twitter.com/CmrtjZ2Ayy

— Karen Anvil (@Anvilius) 25 december 2017