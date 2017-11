Mooie kerstreclame over bijzondere band zussen gaat het internet over

Het voelt misschien nog niet zo, maar toch zitten we over 5 weken al bijna aan het kerstdiner. Daarom verschijnen er ook alweer steeds meer mooie kerstreclames.

De Britse drogisterijketen Boots liet deze week hun kerstreclame in première gaan. En die reclame bevat een flinke cliffhanger. De commercial begint met een vrouw die een cadeautje geeft aan haar zus, maar we zien niet wat er in het pakje zit. De vrouw zegt meteen ‘hoe wist je dat?’ en vanaf dat moment zien we allerlei flashbacks van de jeugd van de 2 zussen. Maar we blijven achter met de vraag wat de vrouw nou gekregen heeft.

Reactie

Het bedrijft reageert: “We geloven dat kerst draait om de gedachte, om oude herinneringen en het maken van nieuwe, de geheimen die we hebben gedeeld en de leuke momenten die we nooit vergeten. We willen mensen helpen om hun dierbare relaties te vieren door prachtige cadeaus te geven. Veel van onze klanten zijn net zoals de zussen in de video opgegroeid met Boots en krijgen al heel lang onze cadeaus.”

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Kijk