Pak de zakdoekjes maar: deze kerstreclame is hartverwarmend mooi

De coronatijd brengt veel eenzaamheid met zich mee. Vooral onder ouderen is dit een veelgehoorde klacht. Daar speelt de nieuwe kerstreclame van de bank Erste Group prachtig op in met een hartverwarmende video.

Pak de tissues er maar bij, want de kans is groot dat je een traantje moet laten.

Ieder jaar komen allerlei merken en bedrijven met kerstreclames op de proppen. De één nog mooier, zoeter of ontroerender dan de ander. Zo ook de Weense bank Erste Group, die voor het derde jaar op rij indruk maakt met een reclamespot met een prachtige boodschap die tot nadenken stemt.

Actuele kerstreclame

De reclame speelt in op de huidige samenleving, waarin vele mensen dierbaren moeten missen. Vooral mensen in verpleeghuizen of andere zorginstellingen hebben hun familie en vrienden tijdens de opmars van het virus lang niet kunnen zien. En in sommige gevallen is dat nog steeds zo, wat gepaard gaat met veel eenzaamheid. Deze Weense kerstreclame speelt daar uitmuntend op in en zet de helden uit de zorg erin centraal.

Helden uit de zorg

De commercial gaat over Edgard, een voormalige pianocomponist, die wegens het heersende coronavirus erg alleen is. Hij woont in een verzorgingstehuis en begint zijn gehoor te verliezen. Zijn familie ziet hij weinig en hij weigert een gehoorapparaat te dragen, waardoor hij steeds minder plezier uit zijn dagen haalt. Zorgverlener Marie is zijn reddende engel, en weet de bejaarde Edgar weer aan het lachen te krijgen.

Libelle’s hoofdredacteur Hilmar zette de helden uit de zorg ook in het zonnetje, en dook de keuken in om een taart te bakken. Hoe dat ging, kun je in onderstaande video bekijken.

