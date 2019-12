Zo zoet! Déze kerstreclame laat je hart smelten

Tom Jones, een winkeleigenaar uit Wales, heeft samen met zijn zoontje (2) een schattige kerstreclame opgenomen om mensen aan te moedigen meer lokaal te kopen.

De reclame speelt zich af in de winkel Haford Hardware in het plaatsje Rhayader in Wales. In de video is te zien hoe de 2-jarige Arthur hard aan het werk is in de winkel van zijn familie. Hij veegt de hele winkel schoon, tuigt de kerstboom op, pakt cadeautjes in en doet zelfs de financiën.

Grote kerstboom

Aan het eind van de video sluit hij de winkel en loopt hij met een grote kerstboom naar huis. Precies op het moment dat je je bedenkt dat die boom véél te zwaar is voor het kleine mannetje, zie je dat de kleine Arthur een volwassen man is geworden.

Kind zijn

Met deze reclame wil Tom, de vader van Arthur en eigenaar van de winkel, laten zien dat Kerstmis niet alleen voor kinderen. “Iedereen mag een kind zijn met Kerstmis”, zegt hij. Ook legt hij uit dat de onderliggende boodschap van de kerstreclame is om mensen aan te moedigen vaker te winkelen bij kleine onafhankelijke winkels.

Steun

“Ik begrijp dat Kerstmis voor iedereen een erg dure tijd kan zijn en ze geld moeten besparen waar ze kunnen. Maar als mensen het zich kunnen veroorloven, zou het fijn zijn als ze ook komen winkelen bij de kleine onafhankelijke winkels. Met een klein beetje steun, kunnen ze voor ons al een groot verschil maken.”

Overweldigend

De video is in 4 dagen tijd al bijna 500.000 keer bekeken en maakt veel indruk op de kijkers. Alle harten smelten van het filmpje. “Het is bizar… het is overweldigd. We krijgen leuke e-mails en berichten van over de hele wereld.”

Here it is, the Hafod Hardware Christmas Advert 2019 #BeAKidThisChristmas pic.twitter.com/ThoZPKYuyt — Hafod Hardware (@HafodHardware) December 2, 2019

Bron: BBC. Beeld: iStock