Koning Willem-Alexander richt zich in kersttoespraak meer dan voorheen op jongeren

Net als voorgaande jaren sprak koning Willem-Alexander ons op Eerste Kerstdag toe. Vanuit Paleis Huis ten Bosch wenste hij alle Nederlanders, waar ook ter wereld, een gezegend kerstfeest.

Tijdens zijn toespraak werd direct duidelijk dat ‘vrijheid’ dit jaar het thema was. Zo begon hij te vertellen dat, hoewel Nederlanders volgens hem enorm van elkaar verschillen, ze vaak dezelfde antwoorden geven als je vraagt waarom ze zich verbonden voelen met Nederland: “En er is vooral 1 woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie.”

Advertentie

Geluk

Ook op het onderwerp ‘geluk’ ging hij dieper in. Hoewel streven naar geluk goed is, mag het geen obsessie worden, aldus de koning. “Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven. Niemand is perfect. Gelukkig maar.”

De koning richtte zich dit jaar meer dan voorgaande jaren op jongeren. Zo gebruikte hij ‘u’ en ‘jij’ door elkaar heen en gebruikte hij jongerenjargon: “Trek het je niet te veel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is okee.”

Willem-Alexander sloot af met een kerstwens: “Ik wens u allen – waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend kerstfeest.”

Meer lezen over het bijzondere jaar van de royals? Bestel hier Libelle Royal:

Libelle Royal 7,95 Bestel hier

Hoewel we inmiddels helemaal gewend zijn aan de kersttoespraak, kunnen we die nog helemaal niet zo heel lang volgen via de tv.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: RVD – Arenda Oomen