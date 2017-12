Déze kersttraditie van het Britse koningshuis wordt dit jaar voor het eerst verbroken

Het Britse koningshuis houdt zich graag aan traditie. Maar dit jaar loopt het rond de kerstdagen eens anders dan anders.

Want eigenlijk mag de aanstaande van prins Harry, Meghan Markle, helemaal niet samen kerst vieren met haar schoonfamilie in Sandringham in Norfolk. Dit omdat ze nog niet officieel getrouwd is met de prins. Een verloving was eerst zelfs geen excuus te zijn om wél aan te schuiven.

Een flinke klus

Maar tijden veranderen: voor het eerst ooit wordt deze traditie dit jaar verbroken. Toen Kate nog verloofd was met prins William in 2010, mocht zij geen kerst met haar aanstaande schoonfamilie vieren. Zij hield zich toen braaf aan het wat opmerkelijke gebruik. Het kerstdiner is altijd een heus spektakel bij de Britse royals. Zo beginnen hun koks al zeker 3 dagen van tevoren met het klaarmaken van het enorme diner.

Zo gaat het

Overigens is queen Elizabeth duidelijk de baas in huis. Want een andere regel houdt in dat wanneer zij tijdens een maaltijd stopt met eten, de maaltijd voorbij is. De cadeaus worden overigens niet met Kerstmis geopend, maar op kerstavond.

Vooruit, nog één bizarre regel van het Britse koningshuis: alle leden van de royal family mogen geen Monopoly spelen. Waarom, is niet helemaal duidelijk. Zou Elizabeth het geen leuk spel vinden, misschien?

Bron: AD. Beeld: ANP