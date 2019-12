Dít zijn de kersttradities die prins Harry en Meghan dit jaar doorbreken

Prins Harry en Meghan Markle hebben dit jaar een rustige Kerst gepland. Dat betekent echter ook dat ze een aantal koninklijke tradities zullen doorbreken.

Normaal gesproken is prins Harry bij zijn familie met Kerst, maar dit jaar geniet hij samen met zijn vrouw Meghan van hun eerste Kerst samen met zoon Archie. De hertog en hertogin van Sussex vieren dit jaar samen met de familie van Meghan Kerst in de Verenigde Staten.

Kerkdienst

Ieder jaar gaat prins Harry samen met zijn familieleden, waaronder koningin Elizabeth, prins Philip, prins William en Kate Middleton met Kerstmis naar de kerk. Het is een traditie van de royals om Kerst te vieren in Sandringham, het landgoed van koningin Elizabeth in Norfolk. Samen gaan ze dan naar de dichtstbijzijnde kerk.

Cadeautjes

De koninklijke familie viert Kerstavond eigenlijk altijd met een afternoon tea. Grant Harrold, voormalig butler van prins Charles, onthult dat de royals dan elkaar cadeautjes geven. Ook daar zullen prins Harry en Meghan niet bij aanwezig zijn.

