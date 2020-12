Bas Smit moet zin hebben gehad in de feestdagen. Hij verraste Nicolette van Dam namelijk met een heel bijzondere kerstverassing. De hele tuin heeft hij omgetoverd tot een kerstwalhalla.

Het is altijd gezellig op het Instagramaccount van Bas Smit. Deze keer verraste hij zijn vrouw Nicolette van Dam met een feestelijke tuin. Hij ging niet alleen voor een paar kerstlampjes, maar pakte flink uit. In de tuin staat een groot rendier, een skigondel waar gegeten kan worden en zelfs een glühweinbar.

Militaire operatie

In het filmpje zien we hoe Nicolette geblinddoekt voor de tuindeur staat. Als de blinddoek afgaat, slaakt Nicolette een kreet van blijdschap. “Wat is dit gaaf, ik weet niet wat ik moet zeggen.” Op Instagram schrijft Bas: “Hahahaha kon ’t niet laten. Als we deur niet uit kunnen, dan maar thuis een feestje van maken. Jongens, in deze tijd moeten we zelf de slingers ophangen, toch? Zwaar onder de indruk van m’n vrienden van @mekertuinen, wist dat ze konden knallen, maar afgelopen dagen was een militaire operatie.”

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress.