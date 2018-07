Kersverse moeder onder vuur nadat ze deze foto deelt vlak na bevalling

De Australische blogster Constance Hall kreeg bakken kritiek over zich heen toen ze op social media een foto deelde die genomen werd net nadat ze was bevallen. Ze lijkt op de foto drukker in de weer te zijn met haar blikje frisdrank en haar smartphone, dan met haar pasgeboren spruit.

Constance – die niet op haar mondje is gevallen – besloot de kritiek niet over zich heen te laten komen en reageerde op het commentaar.

Tekst gaat verder onder de foto.

Favoriete beeld

Constance zette zelf de foto op Facebook en beschreef het als haar favoriete beeld van de geboorte van haar kind. Maar daar waren haar volgers het duidelijk niet mee eens. Ze vroegen waarom ze met haar telefoon bezig was in plaats van zich te bekommeren over haar kindje.

Commentaar

Daar was Constance duidelijk niet van gediend en schreef een bericht terug op Facebook. “Ik postte gisteren een foto van mezelf terwijl ik met mijn telefoon bezig was op de dag dat mijn zoon geboren werd. Natuurlijk kreeg ik daar commentaar op van mensen die vroegen waarom ik dat deed, in plaats van elke seconde te besteden als liefhebbende en dankbare moeder. Daarop werd ik verdedigd door enkele dames die zeiden dat ik misschien aan het FaceTimen was met mijn andere kinderen of mijn familie”, aldus de blogster.

Niet andermans zaken

“De waarheid is dat het niet andermans zaken zijn wat een moeder op haar telefoon doet de dag waarop ze bevallen is. Of ze nu haar kinderen of haar moeder foto’s stuurt van de baby, of gewoon opzoekt hoe ze haar borsten kan laten opereren in Thailand. Om eerlijk te zijn: de manier waarop een andere moeder moedert, is andermans probleem niet.”

Eigen kinderen

Constance maakte in het bericht ook duidelijk dat er twee dingen wél het probleem zijn van de mensen met commentaar: “1: Als een kind misbruikt wordt, dán moet je tussenbeide komen. Of 2: Jouw eigen kinderen. Hoe jij hen opvoedt en wat voor moeder je bent.”

Fastfood

Na haar strenge antwoord ontving ze vervolgens veel steunbetuigingen van mensen die hun ervaringen na de geboorte van hun kind delen. “Het eerst wat ik deed na mijn spoedkeizersnede, was mijn beste vriendin bellen om haar alles te vertellen. 20 minuten later was ze bij me met een grote zak McDonald’s.” En iemand anders: “Ik at fastfood van KFC een uur voor mijn keizersnede. Deze foto somt perfect op hoe het moet zijn: mama die rust en de wereld over de nieuwe spruit vertelt en papa die zich opeens bedenkt: ‘oh nee, dit is écht’.”

Libelle - Losse tijdschriften 3,99 Bestel

De mooiste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: womanshealth.com. Beeld: iStock