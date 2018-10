Kersverse vader bedenkt slimme nieuwe fles uit frustratie om nachtvoedingen

Een kersverse papa raakte gefrustreerd door alle moeilijkheden van het ’s nachts voeden van de baby. Daarom heeft hij een heel nieuwe borstvormige fles uitgevonden om het leven van ouders een stuk makkelijker te maken.

Biomedisch ingenieur en kersverse papa Ayal Lanternari kwam op het idee toen hij midden in de nacht stond te wachten tot de fles voor zijn zoontje klaar was, die stond op te warmen in de flessenwarmer. Dat leek eindeloos te duren…

Melk opwarmen

Moedermelk kun je beter niet in de magnetron opwarmen, omdat het dan niet gelijkmatig verhit wordt en het risico bestaat dat waardevolle antistoffen en vitamines verloren gaan. Daarom zijn er speciale flessenwarmers ontworpen of kunnen ouders au bain marie de melk opwarmen. Maar dit kan ’s nachts best lang duren, wat frustrerend kan zijn als de baby honger heeft en de hele tijd huilt. Dat moet anders kunnen, dacht Ayal en bedacht daarom de Nanobébé. Dit is een borstvormige fles waarin de melk sneller warm wordt.

Oplossing

Nanobébé-flessen hebben een ontwerp dat lijkt op de borst van een vrouw. Deze vorm zorgt ervoor dat de melk zich uitspreidt in een dunnere laag. Door het oppervlak van de melk te vergroten, kan de melk dus sneller opwarmen. Het bedrijf beweert zelfs dat de moedermelk twee keer zo snel opwarmt als in standaardflessen. “Het was een voor de hand liggende oplossing”, vertelt Asaf Kehat. Hij is een vriend en biomedisch ingenieur en vond het een geniaal plan van Ayal. “Ik deed onderzoek naar de markt voor babyflessen en kon niets vinden zoals Ayal in gedachten had.”

Gemakkelijker

Ayal hoopt dat de innovatieve fles Nanobébé het leven van moeders en vaders gemakkelijker kan maken. Hij is er als vader in ieder geval hartstikke blij mee en vindt het een stuk minder erg om iedere nacht uit bed te moeten om z’n zoontje de fles te geven.

Nanobébé bottle reinvents breastfeeding for moms and babies https://t.co/I0KEP3HTTl — Rose🌻 (@nuralAien) October 27, 2018

Two dads hit it big with Nanobebe baby bottle https://t.co/dVOua8OohM pic.twitter.com/CvDOPxKsTh — DeepFind (@DeepFinds) October 25, 2018

BEKIJK OOK: Vlogger Sisa over borstvoeding: “Iedereen kan het, als je dít maar probeert”:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock