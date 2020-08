Ketty (45) was een jaar uit de running na een zwaar ongeluk met haar e-bike

De e-bike is een razend populair vervoersmiddel. En sinds de coronacrisis al helemaal, blijkt uit onderzoek van de ANWB. Toch is de e-bike ook in opspraak. Er gebeuren namelijk best wat ongelukken met de elektrische fietsen.

Presentatrice Caroline Tensen haalde afgelopen week het nieuws na een lelijke val met haar e-bike. Dat zo’n fiets heel gevaarlijk kan zijn, weet Kelly Lollia (45) als geen ander.

De geboren en getogen Parisienne was op slag verliefd toen ze voor het eerst in Nederland kwam. “Die fietspaden waren een van de eerste dingen die ik hier zag”, vertelt Ketty. Dat ze dus zelf ook een fiets moest, stond buiten kijf. Vanwege een blessure aan haar meniscus moest de ex-danseres en fitnessinstructrice na jaren fietsen aan de e-bike. “Daardoor kon ik weer fietsen, en niet fietsen is in Nederland geen optie.” Tot het misging.

Na een ochtend sportles te hebben gegeven, fietste de instructrice samen met haar dochter naar huis. De twee trapten een steile brug op. Zij in het kielzog van haar dochter, terwijl ze op de brug voelde hoe haar toch al snelle e-bike de weg naar beneden nog meer vaart maakte. “Mijn dochter begon te remmen, waardoor ik moest uitwijken. Ik wilde daarom naar links wijken, maar dat kon niet omdat er een dame in een Canta achter me reed. Ik kon ook niet naar de stoep uitwijken omdat daar mensen liepen. Ik ging zo hard, dat als ik zou remmen ik over de kop zou slaan. Ik dacht: ik moet tussen hen in zien te komen. Dat was mijn laatste gedachte.”

Ketty viel met haar hoofd op de stoep en raakte in haar val het achterwiel van haar dochter. Die viel ook, maar gelukkig een stuk minder hard dan haar moeder die buiten bewustzijn was geraakt. “Ik weet nog hoe ik een licht zag aan mijn rechterkant. In gedachten liep ik die kant op. Tot opeens het besef kwam dat als ik door zou lopen, ik niet meer terug kon gaan. Onbewust of bewust, ik weet het niet meer, maar ik voelde wel dat ik mijn kind dan niet meer zou zien.”

Terwijl de ambulance onderweg was en haar dochter zag hoe haar moeder in het gezicht werd geslagen om haar bij kennis te krijgen, kwam ze een paar keer weer bij. In totaal was ze 15 minuten lang buiten bewustzijn en opende ze pas in het ziekenhuis haar ogen.

Knallende hoofdpijn

Ze herinnert zich nog hoe een verpleegkundige haar in het ziekenhuis hardhandig aanpakte en hoe koud ze het had. Uit een MRI-scan bleek dat ze niks had gebroken. Je mag naar huis, was de mededeling. Ze had misschien een lichte hersenschudding, maar omdat Ketty gewoon kon praten, maakten de artsen zich geen zorgen. Enigszins gedesillusioneerd stond ze weer buiten om naar huis te worden gebracht door een vriendin. “De dag erna had ik knallende koppijn. Ik heb toen een week niet gewerkt, maar omdat de arts zei dat er niets aan de hand was, ben ik daarna gewoon weer aan de slag gegaan. Dat is misschien dom van mij, maar in Frankrijk ga je gewoon naar je werk als een arts zegt dat er niets is. Ik hield het een maand vol.”

Niet meer slapen

Een trainingsweekend van haar werk was de druppel. Ketty kreeg een bal tegen haar kin. “Mijn hoofdpijn verdubbelde en stopte niet meer tot afgelopen september. Ik kon niet meer slapen, die hoofdpijn was er altijd. Er was een moment waarop ik dacht: ik hoop dat ik dit overleef. Uiteindelijk ging ik naar een ander ziekenhuis voor een second opinion. Die arts daar zei: ‘Hoezo ben jij aan het werk? Dat kán helemaal niet.’ Ik vond het moeilijk om thuis te blijven, maar heb daar vorig jaar de hele zomer de tijd voor genomen. Pas vanaf september werd het weer een beetje minder.”

Eye-opener

Al met al was ze een jaar uit de roulatie. Haar dochter hield een trauma over aan het ongeluk en weigert nog steeds over de brug te fietsen. Ondanks dat ongeluk en alle gevolgen, is Ketty niet voor een wettelijke maximum snelheid zoals de ANWB die voorstelt. ANWB-directeur Frits van Bruggen pleit voor betere fietspaden én een snelheidslimiet voor e-bikes. Hij weet naar eigen zeggen ‘100% zeker’ dat er anders nog meer doden vallen.

Ketty: “Ik ben nooit voor beperkingen. Het zou beter zijn als ze de fiets zo ontwerpen dat die geen onverantwoorde snelheden meer haalt. Het duurde even voordat ik weer kon fietsen, maar ik moet zeggen dat ik nog steeds blij ben met mijn e-bike.”

Het ongeluk bleek ook een eye-opener. Afgelopen februari opende Ketty een ‘lifecenter’ in Naarden. Aan de hand van pijlers als fitheid, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap helpt ze anderen hun dromen waar te maken. “Je weet niet of je morgen doodgaat, dus pak nu je kansen, ga aan de slag. Ik opende het centrum in februari, precies een jaar en een week na mijn val. Voor mij is dat symbolisch.”

Marleen testte een week lang een elektrische fiets. Dit vindt ze ervan:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: privébezit Ketty.