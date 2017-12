Kevin Spacey randde lid van Noors koninklijk huis aan

Ari Behn is de voormalig echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise. Hij claimt dat Kevin Spacey hem in 2007 tijdens een Nobelprijs-feest in zijn genitaliën greep.

Ari Behn, die vorig jaar scheidde van de prinses, was op het gala aanwezig dat Spacey destijds samen met Uma Thurman presenteerde. De acteur ging naast hem zitten voor een praatje. “We hadden een aardig gesprek. Toen zei hij op een gegeven moment: kom, laten we buiten een sigaret roken. Vervolgens betastte onder de tafel mijn ballen”, zegt de voormalig royal op de Noorse radiozender P4.

Behn, een niet-roker, was zo geschrokken van het incident dat hij niets anders uit kon brengen dan: ‘Eh, misschien later?’.

House of Cards

Ondertussen hebben al meer dan 15 mannen Spacey beschuldigd van aanranding. Netflix heeft bekendgemaakt dat de acteur niet te zien zal zijn in het nieuwe seizoen House of Cards. Volgens zijn woordvoerders is hij op dit moment in een kliniek, maar waaraan de acteur preciés wordt behandeld, is niet duidelijk.

