Kijken: Diederik Jekel toont na 6 maanden eindelijk zijn vriendin

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (21). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden. Dit keer schrijft ze over Meghan Markle en racisme.

Stel… ik werk bij een groot bedrijf, waar ik vol enthousiasme heb gesolliciteerd. Ik wist vooraf dat het een traditionele organisatie is, met weinig ruimte voor verandering. Maar vanwege de status staat het heel goed op mijn cv. Al blijf ik er maar een jaar of twee. Maximaal drie. Dat is het perfecte opstapje voor de rest van mijn carrière. Sterker nog, ook al ga ik na 72 werkdagen weg bij dat vreselijke bedrijf, dan laat ik de jobtitel gewoon lekker op mijn nieuwe visitekaartje staan. En wil ik nog steeds gebruikmaken van hun company creditcard. Oh, werkt het niet zo? Want dat is toch precies wat Meghan Markle momenteel doet?

Harry en Meghan

Geloof me, niemand was zo blij als ik toen Harry zijn verloving met Meghan aankondigde. Ik kende haar uit Suits, waarin ze een bijrol had; goed lijfje, mooie tanden, geweldige garderobe. En dol op de roem, dat zag je duidelijk bij iedere red carpet-foto: “All eyes on me, please“. Destijds vond ik dat een groot voordeel. Je moet het namelijk vooral ook leuk vinden om prinses te zijn, anders houd je het op de lange termijn niet vol. Zij vond het enig, Harry was dolgelukkig en ik was blij met wat meer kleur in de Britse koninklijke familie. Net als de meeste mensen, overigens. Waar het mis ging? Voor mij bij het huwelijk al.