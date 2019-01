Kijker 'Een Huis Vol' start doneeractie voor Papa Jay: "Hij is een held"

Door zijn deelname aan het programma ‘Een Huis Vol’ is Jay Lopez uitgegroeid tot een rolmodel eerste klas. De papa van vijf wordt door kijkers liefkozend ‘Papa Jay’ genoemd. Ook Koen Joosen (37) werd geraakt door de liefdevolle vader en startte een doneeractie.

Want Papa Jay heeft het met vijf koters financieel best zwaar.

‘Iets goed doen’

En dus gunt Koen hem een steuntje in de rug. Hij startte een doneeractie. Zijn doel: €5.000. “Het is het begin van het nieuwe jaar. Ik wilde gewoon iets goeds doen voor een ander”, vertelt Koen aan het AD. Samen met zijn gezin volgt Koen het programma op de voet. Ook de kids zijn fan. “Ik vroeg onze kinderen: wie zou je kiezen als je bij een van de gezinnen moest wonen? Ze zeiden allebei bij Papa Jay. Hij is een held!”

Inspiratie

Dat vinden meer mensen. Het streefbedrag is namelijk al ruimschoots bereikt. Ook het contact met Jay is gelegd. Via via achterhaalde Koen zijn telefoonnummer en belde hem op. Reken maar van yes dat het gezin het geld goed kan gebruiken. Koen: “Hij heeft ons echt geïnspireerd met de rust die hij heeft. We verwennen onze kinderen soms te veel. Jay wordt nooit boos. En hij is streng, maar ook zó ontzettend liefdevol en respectvol. Dat kan ik echt waarderen.”

Wil je ook helpen? Doneren kan via deze link.

