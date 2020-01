Eerste aflevering '100 jaar jong' valt in de smaak bij kijkers

In de zomer van 2019 woonden er 2189 100-plussers in Nederland. En die groep mensen zit echt niet de hele dag achter de geraniums. Dat is ook wat Gordon in zijn nieuw programma 100 jaar jong wil laten zien.

De afgelopen weken kwam de 101-jarige Lenie al vaak voorbij in de reclameblokken. Op de vraag hoe oud ze wil worden, antwoordde ze in dat fragment: “Ik wil dit graag nog op televisie zien.”

In de eerste aflevering van 100 jaar jong blijkt Lenie een echte levensgenieter. Ze houdt wel van een borreltje – haar kleinzoon noemt haar keukenkastjes net een slijterij – en gaat nog een paar avonden per week bridgen. Haar drank haalt ze een keer per jaar helemaal uit België, maar dit uitstapje wordt steeds moeilijker voor haar.