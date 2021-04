Kijkers ‘All you need is love’ ontroerd door de aandoenlijke Sander en Fenna

Schrijfster Marion Bloem (68) was zeer verontwaardigd toen het haar man Ivan Wolffers (73) pas na een lang telefoongesprek met de GGD eindelijk lukte een afspraak te maken voor een vaccinatie. “Ze wilden hem afpoeieren, hij heeft echt moeten aandringen op een afspraak.”

Marion: “Ondanks zijn ziekte wilde mijn man vanaf het moment dat het vaccineren begon netjes op zijn beurt wachten. Deze week was het zo ver; mensen geboren tussen ’47 en ’51 kregen een oproep voor vaccinatie. Hij belde de afsprakenlijn van de GGD en moest vervolgens lang aandringen om een afspraak te krijgen. Eerst werd gezegd dat hij nog lang niet aan de beurt was. Dit was na het vertellen van zijn leeftijd.”

“Mijn man bleef rustig en vriendelijk toen de telefoniste vroeg in welk jaar hij geboren was. Er bleek verwarring te zijn over de leeftijd van 73 jaar en geboortejaar 1948. Toen ze ontdekte dat hij toch echt aan de beurt is, vertelde ze dat er voorlopig geen plek was en wilde ze hem alsnog afpoeieren. Na aandringen lukte het een afspraak te maken voor 13 april en een maand later voor de tweede vaccinatie.”

“Nou drong mijn man gelukkig aan op een afspraak, maar hoeveel mensen zijn er die dat niet doen? Zij zouden door zo’n telefoongesprek ontmoedigd zijn en zeggen: ‘laat dan ook maar zitten.’ Het is natuurlijk een heel rare kwestie dat mensen op deze manier behandeld worden.”

Prostaatkanker

“Hij is nu 73 jaar en heeft al sinds zijn 54e prostaatkanker. Daar is hij non stop voor behandeld met verschillende behandelingen en medicijnen. Door zijn ziekte en de bijwerkingen van de medicijnen is hij kwetsbaar. Sinds een jaar is hij uitbehandeld; er zijn geen nieuwe medicijnen om de groei van de tumor te remmen. Het enige wat rest is chemotherapie, maar daar wacht hij zo lang mogelijk mee omdat het de laatste vorm van behandeling is. Hij is arts en hoogleraar, een man die anderen altijd inlichtte over geneesmiddelen en gezond leven. Hij weet dus heel goed hoe je gezond moet leven en doet dat ook. Maar helaas is hij door de medicatie niet zo sterk als een ‘gezonde’ man van zijn leeftijd.”

Chemo

“Sinds corona zijn we uiterst voorzichtig. Zo zien we de kleinkinderen niet op de manier zoals we zouden willen. Maar we weten hoe belangrijk het is om je aan de maatregelen te houden en zijn daar heel secuur mee. In vergelijking met leeftijdgenoten opvallend secuur zelfs. Natuurlijk lijden we eronder, helemaal omdat we niet weten hoe lang mijn man nog te leven heeft. Als je weet dat je niet veel mogelijkheden meer hebt, wil je die vaccinatie echt wel graag hebben. Daarbij; als je chemo krijgt, mag je vlak ervoor geen vaccin hebben gekregen. Die chemobehandeling zit eraan te komen, daar kunnen we niet omheen. Iedere maand is het afwachten of hij het nog een maand redt. Het wordt dus echt tijd voor dat vaccin waar hij al zo lang geduldig op heeft gewacht.”

Vaccins over

“Het vaccinatiebeleid in Nederland is een puinhoop. Mijn broers die in het buitenland wonen zijn allang gevaccineerd. Vrienden en jongere gezonde mensen hebben hem al gekregen. Mijn schoonzusje werkt als vrijwilliger op een vaccinatielocatie en is al gevaccineerd omdat er altijd vaccins over zijn aan het einde van de dag. Wat is dat voor raars?”

Mantelzorger

“Toen mijn man eindelijk een afspraak had vroeg hij of ik ook meteen een vaccinatie mocht. Bot zei de telefoniste: ‘Zij wacht nog maar even!’ Waarom bepaalt een telefoniste of en wanneer iemand een afspraak krijgt? Naast leeftijd kunnen er meer redenen zijn waarom het belangrijk is dat iemand gevaccineerd wordt, zoals in ons geval een chemokuur. Als hij chemo krijgt ben ik de mantelzorger. Dan is het wel zo handig dat ik ook gevaccineerd ben. Het hele beleid is onhandig, onduidelijk en onbegrijpelijk.”

Interview: Annemieke Riesebos. Beeld: Shutterstock.