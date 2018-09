Dít vonden de kijkers van Glennis' opvallende outfit in 'America's Got Talent'

Dat Glennis Grace kan zingen, wisten wij al wel. Maar ook de Amerikanen lijken het nu ontdekt te hebben. Gisteren liet de Nederlandse zangeres diepe indruk achter na haar optreden in de halve finale van de talentenjacht America’s Got Talent.

Na het opreden werd op Twitter volop besproken wat de Amerikanen ervan vonden. Zo bestempelden velen het optreden als “het beste van de avond” (inclusief jurylid Simon Conwell!) en “simpwelweg geweldig.”

Colbert

Maar er was nog iets aan de Amsterdamse waar de twitteraars over te spreken waren: haar outfit. De vorige keer viel dit namelijk niet zo in de smaak. “Dat jasje mag je nooit meer aan”, werd Glennis opgelegd door jurylid Mel B. Ze droeg toen een gestreept colbertje. Grace: “Gelukkig had Mel B er iets van gezegd, ik vond het zelf ook niet erg leuk, het was ook veel te groot. Nu hou ik vast aan mijn eigen mening. Ik ga niet weer iets aantrekken waar ik geen goed gevoel bij heb. Toch hebben we vandaag opnieuw discussie gehad, met wel twintig mensen die zich ermee bemoeien”, zei ze de dag voor haar optreden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Glans

“Ze proberen best wel wat door te drammen wat je aantrekt. Het is grappig, want het enige dat ze hier willen, is dus niet dat ik glitter draag. Dus ik ga proberen iets van glans in mijn kleding te krijgen. Ik moet me er wel lekker in voelen natuurlijk en op het podium staan ermee”, vertelt ze aan RTL.

Tekst gaat verder onder de foto.

En dat is haar gelukt. Met een glanzende rode broek en toch wel een behoorlijk glitterhemdje stond ze gisteren op het podium in Dolby Theatre in Hollywood. En tegen verwachtingen in leek dat tóch in de smaak te vallen bij twitterend Amerika. “Simpelweg de beste perfomance van de avond. En ze zag er geweldig out. Prachtige outfit en haar”, twittert Joe Schrimsher. “Glennis zong geweldig, een outfit met rood, een stijlvolle dame”, klonk het nog. “Je stem was perfectie en je zag er geweldig uit. Verliefd op de rode broek!”

Easily the best performance of the evening. She looked amazing too. Excellent outfit and hair. — Joe Schrimsher (@jschrimsher2) 12 september 2018

You nailed it!!!! Amazing and worth the wait! And the outfit was perfect too! Definitely a finalist! — Sarika A. King (@Sarika_K_) 12 september 2018

@GlennisGrace sang amazing, outfit with 👠 classy lady. You should be in finals, every song you have sang on AGT was/has been great, you can sing anything a STAR is born. Good Luck you have our vote. — Ernie Rivera-Ramos (@jerdesignernie) 12 september 2018

As usual @GlennisGrace your voice was perfection..plus you looked stunning, in love with those red ankle pants too!!😍 #AGT — Lisa (@lisamarieLML) 12 september 2018

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Beeld: ANP