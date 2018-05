Kijkers 'André Hazes: ik haal alles uit het leven' zijn het over één ding eens

In het nieuwe seizoen van de reallifesoap André Hazes: ik haal alles uit het leven neemt de zanger je mee voor een kijkje in zijn leven. Want hoe houdt hij het toch vol met zo’n druk schema een gezin waar hij voor moet zorgen?

Werkleven

En dat vond hij blijkbaar best lastig. Een paar weken geleden werd namelijk bekend gemaakt dat André en Monique uit elkaar waren. Een van de redenen van die breuk was dat André volgens Monique zijn werkleven boven zijn gezin verkiest.

Blij

In de aflevering die gisteren werd uitgezonden, is er nog steeds sprake van een breuk aangezien de reallifesoap wat achter loopt. Maar gelukkig kwam het stel vorige week weer met goed nieuws. André en Monique zijn namelijk weer samen. De kijkers zijn daar hartstikke blij mee en dat laten ze duidelijk merken op Twitter. André mag namelijk in zijn handjes wrijven met zo’n vrouw als Monique, vinden ze.

#andrehazes mooi om te zien dat hij al ziet waar ik 25 jaar meer voor nodig had.

Wat een topvrouw heb je jongen . Dikke zoen — EvertJan (@EvertJanvH) May 16, 2018

Bizar hoe #andrehazes praat dat nu hij een breek heeft in eens zo gelukkig is etc! Hij mag in zijn handjes wrijven met zo’n top vrouw als Mo! Ieder ander had hem er al lang uit geschopt. Lekker ondankbaar ventje! Afknappertje hoor dit! — Alįndę Mañis (@nonaAlinde) May 16, 2018

#andrehazes jullie horen bij elkaar — mahler27 (@mahler271) May 16, 2018

In hoeverre moeten we de breuk tussen André en zijn vrouw nou geloven? Is het het gescript voor de kijkcijfers of echt? Ach, wat boeit het ook. #andrehazes — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) May 16, 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Zijn er in BN’er-land meer knipperlichtrelaties als die van André en Monique? Zeker. Guido vertelt erover:

Bron: Twitter. Beeld: ANP