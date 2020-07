Kijkers balen van laatste aflevering ‘Op1’ met Jeroen Pauw

De kritische Jeroen Pauw krijgt iedere week weer veel complimenten voor zijn presentatie bij Op1. Ze balen dan ook dat zondag alweer de laatste aflevering was.

Toen eerder dit jaar bekend werd dat Jeroen Pauw samen met Fidan Ekiz de zondageditie van Op1 ging presenteren, waren veel mensen heel enthousiast. De complimentjes stroomden iedere week weer binnen en volgens kijkers was hij echt ‘in topvorm’. Daarom balen kijkers dan ook flink dat er nu alweer een einde komt aan de zondageditie.

Beste interviewer

Zondagavond was namelijk de laatste zondageditie van Op1 op tv en dat betekent dat Jeroen helaas niet terugkeert. Via Twitter laten kijkers weten dit erg jammer te vinden. “Wat is Jeroen Pauw een verademing ten opzichte van al die andere presentatoren” en “Ga niet weg. Je bent echt de beste interviewer die we hebben”, schrijven kijkers op Twitter.