Kijkers ‘BankGiro Miljonairs’ vinden vraag waar Henny miljoen mee wint ‘te makkelijk’

De 68-jarige Henny uit Lelystad won zaterdagavond maar liefst 1 miljoen euro met de tv-quiz BankGiro Miljonairs. Ze beantwoordde daarvoor alle vijftien vragen met het juiste antwoord. Toch vonden kijkers de slotvraag eigenlijk iets te makkelijk.

Het is de eerste keer in negentien jaar dat iemand de hoofdprijs van een miljoen euro wint in de spelshow BankGiro Miljonairs, voorheen Weekend Miljonairs.

Henny haalde de hot seat tegenover Ten Brink al in de laatste aflevering van het vorige seizoen, afgelopen april. Ze kon toen slechts vijf vragen beantwoorden, daarna was de tijd op. Zaterdag keerde ze terug in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Henny beantwoordde nog tien vragen goed en pakte de hoofdprijs.

Letter I

De laatste vraag was: Welke letter komt voor in alle namen van de leden van het Koninklijk Huis? De antwoordmogelijkheden waren A: X, B: M, C: I en D: L. Henny had geen hulplijnen meer en besloot te spelen voor antwoord C en had gelijk. Daarmee won ze de hoofdprijs.

Te makkelijk

Kijkers hebben genoten van de aflevering, maar vonden de slotvraag eigenlijk wel iets te makkelijk. Ze vinden dan ook niet dat deze vraag over het Koninklijk Huis als belangrijke ‘miljoenvraag’ gesteld mocht worden. “En dan de vraag voor een miljoen: wat is de uitkomst van 1 plus 1?” en “Je hoeft alleen maar Willem, Máxima en Beatrix te kennen en dan is het een kwestie van reduceren”, schrijven kijkers op Twitter.

Dat neemt niet weg dat ze het Henny allemaal van harte gunnen. Vooral omdat ze het geld goed wil besteden. Zo wil ze er mensen mee helpen die geld nodig hebben vanwege de behandeling of de gevolgen van ziektes. Ook speelde ze voor haar kinderen en kleinkinderen.

Super gefeliciteerd! Gun het haar van harte maar vond de vragen (zeker de laatste 2 voor de bedragen die ze ermee kon verdienen) toch wel eenvoudig? #bankgiromiljonairs — Marissa (@marissaaaaatje) August 29, 2020

Wat súperleuk dat er een keer 1 miljoen euro (!!) gewonnen wordt met #bankgiromiljonairs. Maar is die 1 miljoen-vraag altijd zo simpel? 🤨 — Domien Verschuuren (@Domien) August 29, 2020

Tuurlijk, mooi dat ze die 1 miljoen wint maar wat is dat voor makkelijke laatste vraag?

Je hoeft alleen maar Willem, Maxima en Beatrix te kennen en dan is het een kwestie van reduceren.#bankgiromiljonairs — TheAmbassador (@TheAmba99389343) August 29, 2020

Ligt het aan mij of was die vraag voor 1 miljoen bij #BankgiroMiljonairs niet zo heel lastig? #rtl4 — Stephan (@JRC117) August 29, 2020

Ligt het aan mij of is dit echt een extreem makkelijke laatste vraag?! 😳 Doet niets af aan haar winst, uiteraard. Ik ben super blij voor haar en nog meer blij dat haar eerste reactie was dat ze anderen wilde helpen 🥰 https://t.co/Rq6ztBW2LU #bankgiromiljonairs — Laura Beljaars (@LauraBeljaars) August 29, 2020

Geruststellend dat je toch nog miljonair kunt worden als je geen verstand hebt van kwadrateren en worteltrekken #bankgiromiljonairs — Remski (@RemskiNL) August 29, 2020

