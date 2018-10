Dít vinden kijkers van Beau's nieuwe programma 'Het Rotterdam Project'

De vernieuwde dinsdagavond van RTL 4 startte met het programma Het Rotterdam project, gepresenteerd door Televizier-Ring-winnaar Beau van Erven Dorens. In dit nieuwe programma helpt Beau vijf dakloze Rotterdammers hun leven weer op de rit te krijgen.

Daarbij krijgen de daklozen hulp van de presentator, het Leger des Heils en een team van experts. Ook krijgen ze een pinpas met 10.000 euro waarmee ze bijvoorbeeld schulden kunnen aflossen of een kamer kunnen huren.

The Amsterdam Project

Al eerder zagen we Beau ditzelfde probleem aanpakken, maar dan in Amsterdam. Tijdens het intro van het programma zien we hoe goed de vijf ex-kandidaten van The Amsterdam project er momenteel voorstaan. En dus besloot Beau opnieuw de uitdaging aan te gaan, maar dan dus in een andere stad.

Emoties

Dinsdagavond zagen we hoe Beau de 24-jarige Stephany en de 54-jarige Hilde het aanbod deed wat hun leven voorgoed kan veranderen. De twee dakloze Rotterdammers kregen daarmee de kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Dit ging gepaard met de nodige emoties en tranen.

Naast de meedogenloze realiteit in ons eigen kikkerlandje die we te zien krijgen in het programma, vinden er ook mooie gesprekken plaats. Hierin speelt Beau een belangrijke rol en daar krijgt hij veel complimenten over. “Wat is Beau empatisch, echt klasse hoe hij het doet!”, aldus een kijker. “Drie keer zitten huilen”, biecht een ander op. De oprechte betrokkenheid van Beau is meteen weer duidelijk. Het geduld dat hij heeft om te luisteren en om de deelnemers over te halen met het programma mee te doen, laat de kijkers niet koud. Maar ook de manier hoe Beau met de deelnemers omgaat als vrienden, waardeert het publiek enorm.

Één van de betere programma’s die er zijn. En een oprechte presentator: Beau. #Rotterdamproject 👊🏻👊🏻👊🏻 — Joris Kroezen (@JorisKroezen) 30 oktober 2018

Wat een geweldig programma en wat is #Rotterdam een mooie stad met mooie mensen. #RotterdamProject en wat is @BeauvanED de beste tv persoonlijkheid van Nederland #held — Stefan Flierman (@StefanFlierman) 30 oktober 2018

The Rotterdam Project. Drie keer zitten huilen. — 🦋Esther (@EstherAlora) 30 oktober 2018

Wat hoop ik dat #Rotterdamproject veel zal doen om de vooroordelen over dakloosheid weg te nemen. Alle mensen hebben recht op een waardig leven. Het programma laat alvast zien dat zelfbeschikking en autonomie cruciaal zijn. Met veel respect gedaan! — Jan de Vries 🇨🇦 (@Jandevries2005) 30 oktober 2018

#Rotterdamproject gekeken…. jeeeeeemig wat is die @BeauvanED empatisch, echt klasse hoe hij het doet! — Alette Jurgens (@AletteJurgens) 30 oktober 2018

Ook voor de deelnemers hebben de kijkers veel respect. “Wat een moederliefde, kracht en eenzaamheid!”, zegt een kijker over Stephany.

Die trotse, jonge vrouw die geen hulp kan accepteren van @BeauvanED en zeker geen geld. Wat ze zou willen is een voogd voor haar kind voor als haar iets overkomt. Wat een moederliefde, kracht en eenzaamheid! #brokinmijnkeel #Rotterdamproject — Esther Hollenberg (@ehollenberg) 30 oktober 2018

Wat een prachtige dappere jonge vrouw, wat een verdriet om met een mooi kindje zo eenzaam te moeten zijn.. #rotterdamproject — busybeeanca.nl (@biancaweeda) 30 oktober 2018

Samen met mijn kleinzoon van 15 jaar Project Rotterdam bekeken. Stukje maatschapijleer! Hij was zo onder de indruk dat hij direct de vervolg afleveringen wilde zien 😂 Hoop dat hij door de afleveringen niet alles als vanzelfsprekend beschouwd! Kan iedereen overkomen! @BeauvanED — Jacqueline ≧◠‿◠≦✌ (@JackyJMK1910) 31 oktober 2018

Dat belooft een hoop kippenvel dit seizoen. Hoe de deelnemers reageerden op de hulp van Beau? Dat kun je hier terugzien.

