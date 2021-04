Kijkers ‘Bed & breakfast’ vallen massaal over hoge prijzen

Na een tijd is de kans groot dat je je meubels beu wordt, vooral nu we met z’n allen veel meer thuis zitten en we de hele tijd tegen dezelfde meubels aankijken. Maar dankzij deze decoratietrucs voelt jouw huis weer fris en als nieuw.

Geloof het of niet, maar met een paar kleine veranderingen in huis kun je meteen een nieuwe look creëren. Zo voelt je huis weer als een frisse omgeving.

Alle soorten kasten en lades kun je nieuw leven inblazen door (nieuwe) ladeknoppen toe te voegen. Bij een houten kast passen kleurrijke, keramische knoppen heel goed. Of plaats eens gouden knoppen op een witte ladekast: daarmee maak je de kast meteen moderner én eleganter.



Planten zorgen niet alleen voor een gezond binnenklimaat, maar ook voor een fris ogende omgeving. Tegelijkertijd blazen ze een kamer – letterlijk – nieuw leven in. Probeer ook eens planten op een meer ongebruikelijke plek te zetten, zoals in de keuken of de badkamer. Weer eens wat anders!



3. Een nieuw tapijt

Een tapijt in de keuken? Klinkt misschien onpraktisch en wat minder hygiënisch, maar kan wel heel erg leuk zijn. Een keuken wordt er in ieder geval een stuk gezelliger van en is in één keer compleet anders. Tip: op een tapijt met een patroon valt knoeien minder op.



4. Mand!

Manden zijn niet alleen mooi, maar ook praktisch. Je kunt er van alles in kwijt en geven een kamer op die manier een nette en opgeruimde look. Ook kun je een mand gebruiken om een leuke plant in te zetten: zet de plant (met bloempot!) in de mand en klaar is kees.



5. Nieuwe kussenslopen

Je hoeft niet meteen je hele bank te vervangen om je woonkamer een nieuwe look te geven. Dit kun je ook doen door alle kussenslopen te vervangen door een fris, nieuw setje. Het is leuk om hierbij te variëren in kleur en structuur. Al kun je, om een harmonieus geheel te behouden, wel het beste bij één kleurenfamilie blijven.



6. Maak een fotomuur

Heb je ergens nog een stukje muur over? Of ben je dat ene schilderijtje dat daar hangt nu wel echt beu? Maak er dan een leuke fotomuur van! Zo’n muur biedt plek aan al die leuke herinneringen en wordt op die manier een echte blikvanger. Vakantiefoto’s, kindertekeningen, de menukaart van je favoriete restaurant… alles kan erop!



7. Geef de muur een kleurtje

Je hoeft niet alle muren te verven, al één muur is voldoende om een frisse look te creëren. Een pastelkleur of een lichtgrijze of beige tint zorgt voor een totaal andere sfeer.



Wil je je huis een frisse look geven met wat planten, maar weet je nog niet welke? Dít zijn de plantentrends van 2021:

