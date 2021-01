Kijkers van ‘Big brother: de start’ geven hun commentaar op de acht kandidaten

Big Brother is terug van weggeweest. Maandagavond werd het nieuwe seizoen ingeluid met ‘Big brother: de start’. Kijkers zaten op het puntje van hun stoel voor de terugkeer van dit iconische programma.

In de eerste aflevering zagen de kijkers de acht kandidaten het huis in gaan. De kandidaten werden voorgesteld, zo konden de kijkers ze stuk voor stuk al een beetje leren kennen. Op Twitter laten de kijkers weten wat ze van de deelnemers vinden en dat commentaar liegt er niet om. Van sommige kandidaten zijn de Twitteraars fan, en sommigen zien ze liever vertrekken.

De 25-jarige Jowi verhuisde 8 jaar geleden vanuit Curaçao naar Nederland voor zijn studie. Hij is een superfan van Big Brother en verliet zelfs zijn vriend, waar hij nog maar 3 maanden een relatie mee heeft, om het huis in te gaan. Hij kwam als eerste binnen en de kijkers hebben dan ook gelijk een mening over hem. Zo vinden de Twitteraars dat hij teveel in het Engels praat. Wel vinden ze het heel sympathiek van hem dat hij zelf besloot om op het slechtste bed te gaan liggen toen hij de bedden mocht verdelen.

Ik irriteer me aan Jowi en zijn Engelse spreuken tussendoor. Kies een taal. #bigbrother

Daniëlle

Sorry vijf kinderen en hieraan meedoen? Drie maanden??? WTF? Dan ben je al af… #bigbrother — Tuup (@TuupvaHeele) January 4, 2021

De 40-jarige Daniëlle heeft vijf kinderen. Ze laat weten dat ze met haar deelname aan Big Brother eindelijk tijd voor zichzelf neemt. En ai, daar vinden de Twitteraars wel wat van. De meeste kijkers laten weten dit niet vinden kunnen. Toch zijn er ook kijkers die laten weten respect te hebben voor Daniëlle.

“Mama van 5 kinderen daarom ben ik hier” moeder van het jaar mensen! #bigbrother — P. (@woeiii) January 4, 2021

40 en mama van 5 kinderen. Respect. Wel zielig voor die kinderen. Hun moeder zo lang weg #BigBrother — Susan Geraeds 🤗 (@superzu) January 4, 2021

Theo

Theo gaat echt voor gezeik zorgen #BigBrother — Frank (@frankvdm) January 4, 2021

Theo werd geboren in Friesland, maar is inmiddels een rasechte Amsterdammer geworden. Met een grote mond betrad hij het huis en kijkers weten het nu al zeker: deze man gaat voor een hoop ophef zorgen.

O jee Theo. Dat gaat heibel geven #BigBrother — Anoushka boers (@Anous01) January 4, 2021

Ik denk dat Theo nu al m’n minst favoriete kandidaat is..denk ik hoor. #bigbrother — Danny (@The_Pania) January 4, 2021

Liese

De Belgische Liese werkt als zelfstandig thuisverpleegkundige. Ze laat haar vriend Soufyan achter om het huis in te gaan en is niet van plan om er eerder dan na honderd dagen uit te komen. De kijkers op Twitter reageren positief op Liese: de eerste indruk is dat ze een leuke meid is en misschien wel een smaakmaker wordt.

Denk dat Liese smaakmaker is @RvanderDonk1 — Magic99 (@MagicHillie99) January 4, 2021

De vriend van Liese mag er zeker wezen. Lekker gedaan, Liese #bigbrothernlbe — Laura Appelboom (@Laurappelboom) January 4, 2021

Ik aan Theo. Liese is leuk 😉 — Dennis (@Dennis5103) January 4, 2021

Thomas

De Belgische Thomas is 23 jaar en werkt als commercieel adviseur. Hij is positief en vrolijk, dat zagen we al gelijk aan het hawaii-shirt waarin hij het huis betrad. Maar ook een van zijn slechte eigenschappen kwam gelijk aan bod: hij snurkt ontzettend hard! Daar konden de kijkers wel om lachen. En ze moeten bij hem aan één iemand denken: Terror Jaap uit De gouden kooi.

Thomas is de Vlaamse Jaap 🤣🤣 #BigBrother — ♋ Queen 🏳️🌈 (@CancerianQueenn) January 4, 2021

Ik denk dat de bewoners die de eerste nacht al wakker liggen door het gesnurk van Thomas zich nu pas beseffen hoe lang 100 dagen eigenlijk zijn! 😂😂 #bigbrother — Ilse (@ilse_anne_resi) January 4, 2021

Alle bewoners: Ah die Thomas die is schattig!❤️ KUT !!! Hij snurkt !! 3 stemmen!! Direct #bigbrother — Danny Langens (@Dannylangens) January 4, 2021

Ziko

De Belgische Ziko is danser en choreograaf van beroep. Met zijn 34 jaar woonde Ziko bij zijn moeder, maar nu niet meer, nu woont hij in het Big Brother-huis. Kijkers zien de bui al hangen: Ziko gaat het pispaaltje van de groep worden.

Ziko wordt het pispaaltje. Dat zie je nu al. 😂 #BigBrother — Thoiiss (@ThijsH16) January 4, 2021

Ziko heeft al stiekem zitten kijken, is hij dan #bigbrother? — Mamama (@Mama_ma84) January 4, 2021

Naomi

Naomi is woker dan gedacht. I STAN. #BigBrother — GJ Kooijman (@gjkooijman) January 4, 2021

De Belgische Naomi werkt in een vegan lunchbar. Maar door de lockdown en de sluiting van de horeca heeft ze alle tijd om mee te doen aan Big Brother. Ze noemt zichzelf een zonnetje in huis en heeft een hekel aan achterbakse spelletjes. Ze is gek op social media en valt op mannen én vrouwen. Kijkers reageren wisselend op haar komst.

Echt jammer dat naomi er nu al niet uit kan 😀 #BigBrother — kimiie⁷🦋 (@srndptyuchan) January 4, 2021

Naomi als huismeester! Een week verplicht veganistisch eten en Theo gaat kluiven aan Thomas #bigbrother — Jelle B (@ChinmokuNL) January 4, 2021

Nathalie

De 23-jarige Nathalie komt uit Groningen en is geboren in Thailand. Deze mooie verschijning liep als laatste het huis binnen. Wat de kijkers van haar vinden? Ze hebben hoge verwachtingen, want er wordt al gedacht dat zij de eerste huismeester gaat worden.

Nathalie werkt bij bron en contact onderzoek. Die missen we dus 100 dagen. #bigbrother — Dennis (@Dennis5103) January 4, 2021

Big Brother zie je iedere werkdag om 21:30 uur op RTL 5.

Bron: RTL, Twitter. Beeld: RTL, Jan Willem van Hofwegen