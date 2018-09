Kijkers 'Boer zoekt Vrouw' hebben het massaal over dít hilarische fragment

Na tientallen liefdesbrieven te hebben doorgespit, mochten de boeren uit ‘Boer zoekt Vrouw’ gisteravond op speeddate met tien van hun brievenschrijvers. Het ging er gezellig, grappig en soms ook behoorlijk ongemakkelijk aan toe. Vooral boer Jaap had een paar rake oneliners.

In een oude stoomtrein hadden de boeren en schrijvers slechts vijf minuten om een goede eerste indruk te maken – en krijgen. Boer Jaap is zenuwachtig en twijfelt of hij de vijf minuten wel volgepraat krijgt. Hij steekt zijn zenuwen niet onder stoelen of banken en zegt tegen iedere vrouw die tegenover hem komt zitten: “Jij bent zenuwachtig, maar ik ben tien keer zenuwachtiger.”

Eerste indruk

Ook hamert Jaap erop dat je maar één kans hebt om een goede eerste indruk te maken. Tegen zijn eerste date zegt hij: “You never get a second opinion for a first impression.” De oneliner blijft Jaaps openingszin, al schaaft hij hem wel een beetje bij, naar: “You never get a second chance for a first impression.” Daar heeft Jaap zeker een punt. Gelukkig zit het met zijn eerste indruk wel goed. De vrouwen zijn helemaal weg van hem. En wij ook. Op naar volgende week!

Boer Jaap schudt de #TegeltjesWijsheden zo uit z’n mouw, want dat breekt zo lekker het ijs, hè!#BZV #BoerZoektVrouw pic.twitter.com/k9zPshLwtr — S.A.E. Sebas Zoet-de Munck.👑 (@SeWTFstiaaN) 23 september 2018

You never get a third chance to herhaal jezelf ieder gesprek weer #BZV #boerjaap #gillendopdegrond 😂 — inge (@Ingelijst_) 23 september 2018

We hoeven met z’n allen niet meer zenuwachtig te zijn, boer Jaap is toch altijd 10x zenuwachtiger. #bzv #boerzktvrouw #boerjaap #npo1 — Joyce Steneker (@Joycesteneker) 23 september 2018

Hoe vaak zou #boerJaap voor de spiegel hebben gezegd “Joe never get a zekond sjans voor a first impression”? #boerzoektvrouw — Lycke van der Bles (@LyckeB) 23 september 2018

😂😂😂 mag die op een tegeltje?! “You never get a second impression of the first opinion” #bzv — Wendy Hendrikse (@wendyhendrikse) 23 september 2018

Bron: Twitter. Beeld: KRO-NCRV.