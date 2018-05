Kijkers 'Boer zoekt Vrouw' blijven na voorstelronde met één vraag zitten

Na lang wachten, ging gisteravond het tiende seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’ van start. 7 boeren en 3 boerinnen stelden zich voor aan de kijkers, in de hoop op leuke brieven.

Heel Nederland heeft gisteren kunnen genieten van het voorstelrondje van de boeren en boerinnen van het nieuwe seizoen. Maar nu wordt het wel weer even afwachten, want in september wordt pas duidelijk welke vijf vrijgezellen we het hele seizoen gaan volgen op zoek naar de liefde.

Kijkcijferkanon

Een groot deel van de Nederlanders zat gisteravond weer voor de buis voor het voorstelrondje. De kick-off trok maar liefst 2,9 miljoen kijkers. Iets minder dan de afgelopen jaren, maar alsnog blijft Boer zoekt Vrouw een echt kijkcijferkanon. En dat was te merken, want het loeipopulaire programma werd weer druk besproken op Twitter.

Jonge boeren

“Wat een leuke boeren”, reageerden kijkers. Ze waren erg onder de indruk van de hoeveelheid jonge boeren. Ook vonden ze het leuk dat er eindelijk wat meer boerinnen aan het programma meedoen. De mannen en vrouwen hadden ieder hun eigen verhaal over waarom ze geen partner hebben. De een nog heftiger dan de ander, waardoor de kijkers het de boeren enorm gunnen iemand te vinden met dit programma. Lang verhaal kort: ze kunnen allemaal niet wachten tot september, wanneer het tiende seizoen écht van start gaat.

Wat een leuke boeren allemaal in #bzv. En wat stoer dat ze voor een miljoenenpubliek durven toe te geven dat zij zich eenzaam voelen zonder partner. Jullie zijn allemaal kanjers collega’s! Op naar een heleboel brieven voor iedereen 😍 — Toos van Soest (@ToosvanSoest) May 13, 2018

Ook als Yvon bij vrienden en familie op visite gaat begint ze altijd iets te snijden. Altijd.Kipfilet, komkommer, cake, peren…maakt niet uit. #bzv — Marc Dik (@Marc_Dik) May 13, 2018

#bzv Gisteren de introductie.

Lieve, hardwerkende boeren en boerinnen.

Enkelen aangedaan door eerdere ervaringen.

Hoop voor iedere boer en boerin dat ze de liefde zullen vinden.

Knap en heel stoer dat ze zich zo kwetsbaar durven opstellen terwijl er miljoenen mee gaan kijken. — Elizabeth🌹 (@Dribbel2013) May 14, 2018

Dat je #bzv hebt gekeken en je afvraagt waarom zo’n boerin #Michelle niet al lang een leuke man aan de haak geslagen heeft 🙂 — PaulSmink (@PaulSmink) May 14, 2018

Wat een prachtige persoonlijke portretten van de #boeren en #boerinnen zeg! Ik voelde soms de pijn en het verdriet…Echt mooi gedaan #yvonjaspers en team en @NPO1 #bzv #BoerzoektVrouw — Imfeelinggood.nl ☕💕 (@ImFeelingGoodnl) May 13, 2018

Leuke mensen allemaal hoor. Iedereen zijn eigen verhaal. Allemaal op zoek naar beetje liefde. Het is ze gegund #boerzoektvrouw #bzv — marieke bulthuis (@mariekebulthuis) May 13, 2018

Wat een leuke kwetsbare mensen, de nieuwe boeren van #bzv . En wat hebben ze soms een laag zelfbeeld. Totaal niet nodig. Ik gun ze alle goeds. Jullie zijn leuk, onthoud dat! #positweet — Marloes De Witte (@marloesdewitte) May 13, 2018

Ik vind dat iedereen gewoon een brief moet schrijven. Gewoon omdat het allemaal lieve boeren zijn. #bzv — Natasja de Groot (@NatasjadeG) May 13, 2018

Labradoodle

Zoals de afgelopen seizoenen, gaat Yvon Jaspers ook dit keer samen met hond Tommy langs alle boeren om ze wat beter te leren kennen. Maar niet iedereen had gelijk door dat die labradoodle van Yvon was…

Pas bij de 10e boer vond ik het té toevallig dat ze allemaal zo’n grote witte hond hadden. Toen viel het kwartje pas dat ‘ie van Yvon is #bzv — Meike (@meikeklaassens) May 13, 2018

Dat je denkt: “Goh, wat leuk, die boeren hebben allemaal een zelfde soort hond!” Nu valt het kwartje dat het de hond van Yvon is… #koekoek #bzv — Kim (@Kimmie1978) May 13, 2018

Kartonnen doos

Kijkers zijn dus hartstikke enthousiast over de leuke boeren en boerinnen, maar toch blijven ze wel met één vraag zitten: waarom worden de geitjes eigenlijk gelijk na de geboorte in kartonnen dozen gezet? Boerin Saskia (53) heeft een geitenboerderij en als een geitje wordt geboren, worden ze in een kartonnen doos gestopt met daarop geschreven of het een geitje of een bokje is. Waarom wordt niet uitgelegd, waardoor vele kijkers in de war zijn.

Keek #bzv en vraag me eigenlijk alleen maar af waarom je geitjes die net geboren zijn, direct gaat weghalen bij de moeder om vervolgens helemaal alleen in een doos te zetten. — Ellen (@EllenNGNG) May 13, 2018

Wie kan mij uitleggen dat een #biologisch werkende boerin een pasgeboren geitje weghaalt bij de moedergeit? Krijgt dan vervolgens met de fles. Wat is er dan nog over van de principes van het biologisch boeren? #bzv #dtv — Carla van Dorp (@carlavandorp) May 13, 2018

Waarom worden die geitjes in kartonnen dozen gezet gelijk na de geboorte? #bzv — Anke (@ankevanw) May 13, 2018

#bzv vast n domme vraag maar waarom moet zo’n geitje in n kartonnen doos? — Liset Vossen (@LeeZtoo) May 13, 2018

Is er een twitterende boer die kan uitleggen waarom bij #BZV gisteren de nieuwgeboren #bio geitjes meteen bij hun moeder vandaan in een kartonnen doos gingen? Iemand bij @teamagronl? https://t.co/Kv9BBrT5sn — @boerenfluitjes (@boerenfluitjes) May 14, 2018

Vanaf september worden de vijf boeren en boerinnen met de meest ontvangen brieven gevolgd tijdens hun zoektocht naar de liefde. Was het voor jou liefde op het eerste gezicht toen je gisteren naar de voorstelronde van Boer zoekt Vrouw keek? Je kunt jouw liefdesbrief sturen naar: ‘Boer zoekt Vrouw’, postbus 398, 1115 ZH Amsterdam-Duivendrecht of via de website van Boer zoekt Vrouw.

