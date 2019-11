Kijkers boos omdat 'enige echte Robinson' naar huis moet: 'Ik kijk nooit meer'

Kijkers van Expeditie Robinson zijn erover uit: ze willen eigenlijk maar twee spelers in de finale zien.

En dat zijn Hugo en Tim. Zij worden door de fans van het programma dit jaar bekroond tot ‘de echte Robinsons’.

Tim wordt emotioneel in de laatste aflevering van zondagavond, waarin hij praat over zijn kinderen. Hij mist ze en hij vraagt zich af wat ze allemaal in die weken zonder hem aan het doen zijn.

Neeeee, niet Tim naar huis!😥 Please, laat er een wonder gebeuren! 🙏 #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/LunChzQn3S — Leroy Peters (@LeeRoy_Ping) November 17, 2019

Maar hij wordt amper getroost door Yvette, die vooral lol heeft met Akwasi. Zij eten stiekem bananen op zonder dat met Mariana en Tim te delen.

Nadat je stiekem bananen hebt gegeten en met de schil de enige Robinson onderuit haalt🍌#Timcoronel #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/bw7y8zXasD — Debby Hoeksema (@Debby_Jennefer) November 17, 2019

Hugo wil niet dat Tim er uit wordt gestemd. Hij vindt dat hij een plek verdiend in de finale, als sterke speler.

Oké. Ik kijk nu ineens heel anders naar Hugo. Hij wil Tim er liever in houden.

Tim is een echte Robinson.#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/v5w2eaKSV8 — Femke T. (@F_MK__T) November 17, 2019

Helaas krijgt Hugo niet zijn zin. Tim wordt genadeloos naar huis gestemd. En dat zorgt voor rumoer op social media. Het is duidelijk: Tim was favoriet.

Dat hele ‘stemmen’ moet ophouden bij Expeditie Robinson. Gewoon degene die de proef verliest naar huis, heeft niks met overleven te maken zo! Tim had het verdient! #expeditierobinson — Lars Koehoorn (@LarsKoehoorn) November 17, 2019

Toch echt wel de Robinson van deze #ExpeditieRobinson. Waar bondjes belangrijker blijken dan proeven winnen en kracht. (that’s a damn shame) goed gedaan! @TimCoronel pic.twitter.com/DENpM4h1BR — suckerforsarcasm❤ (@sarcasm_joyce) November 17, 2019

@TimCoronel DÉ Robinson 2019. Zo jammer daar is niet tegen op te boxen. #ExpeditieRobinson #Robinson2019 — Marco Koning (@Marco_Koning) November 17, 2019

Kijkers vinden dan ook massaal dat de opzet van het programma moet worden veranderd, waardoor de sterkste spelers niet zomaar naar huis kunnen worden gestemd in een eilandraad. Zij vinden dat de laatsten in de proef bijvoorbeeld automatisch naar huis zouden moeten. Zo hou je sterke spelers over, die het verdienen om te winnen. ‘Heimwee naar de vroegere seizoenen’, klinkt het op Twitter.

Jammer Tim. Je had de finale moeten halen. #ExpeditieRobinson — ConstantG (@cgovaard) November 17, 2019

Wat een losers daar dit jaar! Ongelofelijk. Doe eens iets aan die spelopzet want dit kan echt niet meer. Ik haak af en met mij vele anderen! @RTL4 @ExpeditieRobRTL #ExpeditieRobinson — Jud0475 (@Judith0475) November 17, 2019

Ik stop met kijken 🙈 Sluw en achterbaks wint het steeds van kracht! #ExpeditieRobinson — thea tuinman (@appiethee) November 17, 2019

Waarom heet dit nog #ExpeditieRobinson i.p.v. Expeditie Bondje met betaalde BN-ers 😢#heimwee naar de oude seizoenen — Esther Prent (@EstherPrent) November 17, 2019

