Kijkers boos op laatste proeven voor de finale in Expeditie Robinson

Volgende week is de finale van Expeditie Robinson 2019. De finalisten zijn bekend: het gaat tussen Hugo, Eva en Shary-An.

Maar de manier waarop deze drie hun plek hebben bemachtigd, bevalt veel kijkers niet.

Ze vinden met name de tweede proef oneerlijk gespeeld. Daarbij moesten alle vrouwen in een hoek van 90 graden tegen een muurtje aan zitten en dit zo lang mogelijk volhouden. Maar de oplettende kijker viel 1 ding op: alleen Eva zat écht in een hoek van 90 graden. En de rest dus niet. De kritiek op de leiding van de expeditie en op RTL stroomt binnen op Twitter:

Hoe dan?! Mariana mag niet in het touw bijten. Maar de anderen mogen wel in > 90 graden zitten, schoenen uitgooien om los te komen, voeten op de grond en nog niet af zijn, en ook nog eens afkijken bij een som. Geïrriteerd.#ExpeditieRobinson — Femke T. (@F_MK__T) December 8, 2019

Het kan aan mij liggen maar Shary-An en Eva C. hebben volgens mij niet begrepen wat 90 graden is…#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/xdqqGXsgz2 — Dennis Gerritsen (@Dennboss) December 8, 2019

Spoileralert.. de nieuwe coaches van de the voice of #ExpeditieRobinson zijn bekend pic.twitter.com/0IaFxavUYI — Maris (@maristwit70) December 8, 2019

Volgens rtl schijnt Kaj hier ook in 90 graden te zitten #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/SeaR2Rn8In — Joepel (@__Joepel) December 8, 2019

