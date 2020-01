Kijkers reageren boos op bizarre wraakactie met kat in 'Mr. Frank Visser'

Het is voor veel Nederlanders stiekem een van de geneugten des levens: het bekijken van andermans misère in Mr. Frank Visser doet uitspraak. Maar deze keer reageerden de kijkers ook verbolgen om de actie van de meneer in kwestie.

Donderdag was weer een nieuwe aflevering te zien waarin Mr. Frank Visser en Viktor Brand een totaal uit de hand gelopen zaak moesten oplossen. Dit keer niet beginnend bij een zonnescherm of schutting, maar de andere klassieker: een boom.

Klappen

Tineke en Frans hebben namelijk een grote eik in de tuin. Volgens buurman Peter zorgt dat ding voor flink wat overlast (bladafval, vallende eikels…). Peter maakt zich dus al lange tijd hard voor het verwijderen van de eik, waardoor het zelfs al zo uit de hand gelopen is dat hem door Frans een keer een blauw is geslagen. Het zit Peter erg hoog en hij reageert emotioneel als Viktor verhaal komt halen. Arme Peter, denk je tot nu toe.

Kat in de kliko

Maar er zitten natuurlijk altijd 2 kanten aan een verhaal. Volgens Tineke en Frans is het juist andersom (natuurlijk, we hebben het hier over Mr. Frank Visser doet uitspraak). Peter ‘terroriseert’ hen, speelt harde muziek wanneer hun dochter piano speelt én heeft hij al eens hun kat in een kliko gestopt. Niet waar, zegt Peter in eerste instantie, de kat zat gewoon een beetje vast tussen de groene vuilnisbak en de schutting.

Opwelling

Viktor lijkt tijdens een verhitte discussie even niet meer te weten wat te geloven en vraagt met een wijzend vingertje op de man af aan Peter: “Heeft die kat in de kliko gezeten?” En dan komt de aap uit de mouw: “Nou, hoogstens 10 minuten. Een opwelling van mij, een kort poosje gewoon. Maar ik was wel gek op dat beestje”, verklaart hij, zoals je in onderstaand fragment hoort:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door SBS6 (@sbs6nl) op 9 Jan 2020 om 3:12 (PST)

#MrFrankVisser

Kijkers weten niet wat ze horen. ‘Die man is gek’, klinkt het op Twitter.

Peter: “Je gaat toch geen beessie in een kliko doen?” Viktor: “Ik vraag het je op de man af: heeft die kat in de groenbak gezeten?!” Peter: “Hooguit 10 minuutjes.” Die man is gek. #mrfrankvisser — TV-kijkert (@ThijsH16) January 9, 2020

Een kat ontvoering? Ik sta nu helemaal achter die klappen die zijn uitgedeeld. Van dieren blijf je af en helemaal van katten! #mrfrankvisser — Rits de Boer (@RitsdeBoer) January 9, 2020

Hij wil de ‘vulgaire woorden’ die de buren tegen elkaar zeggen niet herhalen voor de camera. Letterlijk twee seconden later: #mrfrankvisser pic.twitter.com/mCqhzpkagu — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) January 9, 2020

😱😂😂😂 Dat zou toch hilarisch zijn dat #mrfrankvisser de eis inwilligt😂 U beiden gaat naar het gesticht…en daar zult u het mee moeten doen pic.twitter.com/dkqhoFMY5f — Starbuck (@starbuck68) January 9, 2020

#mrfrankvisser burenruzie in haarlem het lijkt meer op de Britse serie “schone schijn” meneer Bouquet en Oswald 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Mhoyj2if2T — Anita🚜 😊🚜 (@anouschka59) January 9, 2020

Na een aflevering #mrfrankvisser ben ik toch maar blij met mijn buren. — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) January 9, 2020

Zou de boom mogen blijven staan of zal Peter ondanks zijn actie toch zijn gelijk krijgen? Je kunt de aflevering online terugkijken.

Bron: SBS. Beeld: ANP