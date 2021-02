Kijkers ‘Bouwval gezocht’ sprakeloos na ‘zinloze aflevering’

Het lijkt erop dat Mick na zijn Married at first sight (MAFS)-avontuur weer gelukkig is in de liefde. Hij verklapt dat er iets ‘heel prils’ gaande is.

Het was met het stranden van vijf van de zes huwelijken niet echt een geslaagd Married at first right-seizoen. Maar drama was er genoeg, en daar smullen kijkers nog flink van na. Van Lars die woedend is op Lizzy tot en met Daisy die Mick op tv afkatte. Mick deelt nu in elk geval heuglijk nieuws.

Nieuwe liefde na MAFS voor Mick

Kijkers kwamen massaal op voor Mick, die volgens veel van hen beter verdiende dan zo afgezeken te worden op nationale tv. Maar Mick is daar al wel overheen, hoor. Sterker nog: hij heeft mogelijk een nieuwe liefde. “Ik heb wel iemand op het oog”, verklapt hij aan RTL Boulevard. “Het is nog heel pril. Ik denk dat ik het een kans ga geven. Ik hoop ook dat het van beide kanten komt.” De eerste ontmoeting moet nog plaats vinden, vertelt Mick. “We hebben elkaar nog niet gezien.”

Excuses van Daisy

Daisy vertelt dat er sinds haar breuk met Mick geen nieuwe man in haar leven is geweest. “Ik ben nu ook happy, ik ga niet geforceerd daten.” Wel geeft ze aan dat ze onlangs nog contact heeft gezocht met Mick om haar excuses aan te bieden. “Ik ben bij hem langs geweest om erover te praten.” Mick beaamt dit. “Toen heeft ze ook aangegeven: het was niet helemaal fair hoe ik me naar jou toe heb gedragen. Dat deed me wel goed.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: NT Visuals (via RTL)