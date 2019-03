Kijkers van eerste aflevering 'Break Free' over MH17 houden het niet droog

Donderdagavond ging het vierde seizoen van de indrukwekkende serie Break Free van start. Het programma portretteert het leven van jonge reizigers die tijdens de reis van hun leven om het leven kwamen.

MH17

Dit seizoen van Break Free is een extra speciale, waarin vijf jonge passagiers van de MH17-vlucht centraal staan. Bijna vijf jaar geleden stortte het toestel, dat onderweg was naar Kuala Lumpur, neer in Oekraïne.

Advertentie

Leger

In deze eerste aflevering het indrukwekkende portret van Tallander Niewold (22). Hij groeit op in een hecht gezin met zijn drie broers en twee zussen. Op sportief en sociaal gebied gaat het Tallander allemaal voor de wind, maar op school heeft hij moeite om mee te komen. In het leger vindt hij uiteindelijk zijn roeping. Vlak voor zijn overlijden wordt hij door defensie zelfs bevorderd tot soldaat eerste klas.

Appje

Dan vertrekt Tallander naar Bali, om zijn broer Julian op te zoeken die daar werkt met kinderen met een handicap. Maar daar komt hij nooit aan. Vlak voor de MH17 vanaf Schiphol opstijgt, stuurt Tallander zijn familie nog een appje: ‘Als er iets gebeurt, wil ik het nummer O van Coldplay. Als we in het water storten of zo’.

Vulkaan

Vijf jaar na de ramp maakt zijn broer Odulf de reis van zijn broertje ‘Tally’ af. Op Bali beklimt hij samen met broer Julian de hoogste vulkaan van het eiland, de Gunung Agung. Want dat was wat Tallander in elk geval had willen doen. En met het nummer van Coldplay sluiten broers Odulf en Julian hun reis af.

Kijkers zijn diep onder de indruk van de liefde in het gezin van Tallander en de prachtige aflevering. Veel zitten dan ook met een brok in de keel op de bank:

Wat een prachtig programma om mensen zoals Tallander Niewold te herdenken.. ik hield het niet droog. Diep respect voor de familie hoe zij hier over hebben kunnen praten in zo’n programma 😔 #BreakFreeNL — Bram (@brammekevanmeer) March 7, 2019

Wat is #BreakFreeNL weer een ontzettend prachtig en knap gemaakt programma. Geraakt! — Judith (@judithblogtsolo) March 7, 2019

Nog geen 10 minuten naar #breakfreenl aan het kijken. Ik schiet nu al vol. — Julie Smout (@Smoutabout) March 7, 2019

Met brok in keel gekeken zo mooi gedaan #BreakFreeNL — Brigitte V Slobbe (@slobbe83) March 7, 2019

Mooie maar zo verdrietige aflevering. Uiteindelijk weer niet droog gehouden #MH17 #BreakFreeNL — Wendy Posch (@WennieP) March 7, 2019

Wil je de aflevering over Tallander terugkijken? Dat kan op de website van NPO 3.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: BNNVARA